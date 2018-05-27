تحاول شركة آبل الترويج الى خدماتها السحابية على منصة iCloud وذلك من خلال تقديم مساحات مجانية لأول شهر، عند تقديم المشترك لطلب ترقية الحساب.
ويتهدف العرض العملاء الذين يملكون مساحات 5 جيجابايت حيث بامكانهم الان الترقية الى مساحات 50 و 200 جيجابايت بالاضافه الى المساحة الاكبر 2 تيرابايت مع اشتراك مجاني لاول شهر لجميع المساحات المعلنة اعلاه .
وكما نعلم فان آبل تقدم توفر مساحة تخزين 5 جيجابايت على سحابة iCloud لكل مستخدم لديه حساب Apple ID، وفي حال امتلأت المساحة ورغب المستخدم بترقيتها، بالإمكان شراء سعة تخزين إضافية برسوم شهرية وهي على النحو الاتي:-
- 50 جيجابايت بسعر 0.99 دولار.
- 200 جيجابايت بسعر 2.99 دولار.
- 2 تيرا بايت بسعر 9.99 دولار.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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