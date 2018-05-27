تحاول شركة آبل الترويج الى خدماتها السحابية على منصة iCloud وذلك من خلال تقديم مساحات مجانية لأول شهر، عند تقديم المشترك لطلب ترقية الحساب.

ويتهدف العرض العملاء الذين يملكون مساحات 5 جيجابايت حيث بامكانهم الان الترقية الى مساحات 50 و 200 جيجابايت بالاضافه الى المساحة الاكبر 2 تيرابايت مع اشتراك مجاني لاول شهر لجميع المساحات المعلنة اعلاه .

وكما نعلم فان آبل تقدم توفر مساحة تخزين 5 جيجابايت على سحابة iCloud لكل مستخدم لديه حساب Apple ID، وفي حال امتلأت المساحة ورغب المستخدم بترقيتها، بالإمكان شراء سعة تخزين إضافية برسوم شهرية وهي على النحو الاتي:-

- 50 جيجابايت بسعر 0.99 دولار.

- 200 جيجابايت بسعر 2.99 دولار.

- 2 تيرا بايت بسعر 9.99 دولار.