سامسونج ترى في فيتنام مستقبل أفضل، وبالرغم من أنها أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، لكنها تنوي التوسع أكثر وزيادة الطاقة الإنتاجية للهواتف الذكية في البلاد.
وقالت الحكومة أن سامسونج ستوظف المزيد من المواطنين وتطور الأجهزة الإلكترونية في المدن الذكية.
وتمثل صادرات منتجات سامسونج ربع صادرات البلاد بالكامل فهي أكبر مستثمر أجنبي يضخ مليارات الدولارات فيها وستواصل ضخ المزيد.
أوضح رئيس الوزراء الفيتنامي أن الحكومة كانت دائماً تسعى نحو إنشاء ظروف مناسبة لسامسونج لتطوير البلاد. وتملك سامسونج ثمانية مصانع ومركز للبحث والتطوير في فيتنام تبلغ قيمة استثماراتها أكثر من 17 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن صادرات سامسونج من الأجهزة الإلكترونية المختلفة في فيتنام بلغت 54 مليار دولار العام الماضي.
وتتواجد سامسونج في فيتنام منذ عشرة أعوام ولديها في مصانعها ومشاريعها حالياً أكثر من 160 ألف عامل.
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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