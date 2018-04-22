سامسونج ترى في فيتنام مستقبل أفضل، وبالرغم من أنها أكبر مستثمر أجنبي في البلاد، لكنها تنوي التوسع أكثر وزيادة الطاقة الإنتاجية للهواتف الذكية في البلاد.

وقالت الحكومة أن سامسونج ستوظف المزيد من المواطنين وتطور الأجهزة الإلكترونية في المدن الذكية.

وتمثل صادرات منتجات سامسونج ربع صادرات البلاد بالكامل فهي أكبر مستثمر أجنبي يضخ مليارات الدولارات فيها وستواصل ضخ المزيد.

أوضح رئيس الوزراء الفيتنامي أن الحكومة كانت دائماً تسعى نحو إنشاء ظروف مناسبة لسامسونج لتطوير البلاد. وتملك سامسونج ثمانية مصانع ومركز للبحث والتطوير في فيتنام تبلغ قيمة استثماراتها أكثر من 17 مليار دولار.

الجدير بالذكر أن صادرات سامسونج من الأجهزة الإلكترونية المختلفة في فيتنام بلغت 54 مليار دولار العام الماضي.

وتتواجد سامسونج في فيتنام منذ عشرة أعوام ولديها في مصانعها ومشاريعها حالياً أكثر من 160 ألف عامل.