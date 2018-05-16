أعلنت شركة HMD Global المالكة للعلامة التجارية الشهيرة نوكيا عن إطلاق هاتف "Nokia X6" أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة والموجهة بشكل مباشر للاسواق الهندية والصينية وبقية اسواق العالم.

الهاتف جاء مطابقاً بشكل كبير لما ورد في التسريبات خلال الايام الماضية من ناحية الشكل الذي يتميز بنتوء في الشاشة اذا كنت تعتبر ذلك ميزة مع مزايا مثل تقنية التعرف على الوجه وبقية الامور التقليدية مثل البصمة و تايب C وبلوتوث 5.0 وغيرها.

مواصفات هاتف Nokia X6:

الشاشة : بحجم 5.8 إنش بدقة FHD+.

المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة Snapdragon 636.

الذاكرة العشوائية : 4/6GB.

ذاكرة التخزين : 32/64GB.

الكاميرا الخلفية : كاميرتين مزدوجة الولى بدقة 16MP بفتحة عدسة f/2.0 والاخرى بدقة 5MP بفتحة عدسة f/2.2 حيث تدعم الكاميرتين الذكاء الاصطناعي للتعرف على الاشياء وضبط الاعدادات تلقائياً.

كاميرا السيلفي : بدقة 16MP.

البطارية : بسعة 3060 مللي امبير تدعم الشحن السريع.

النظام : اندرويد أوريو 8.1.

الالوان : اسود - ابيض - أرزق.

ويذكر أن الهاتف سيتوفر بدءاً من 21 مايو الجاري في الصين والهند وعبر الكثير من المتاجر وسيتم إطلاقه عالمياً خلال الفترة القادمة بسعر يعادل 204 دولار لنسخة 4GB رام وسعر 266 دولار لنسخة 6GB رام.