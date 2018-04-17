العلامة التجارية الفرعية Nubia التابعة لشركة ZTE قامت فعلا بإصدار الهاتفين Nubia V18 و Nubia Z18 Mini، ولكن غالبية عشاق هذه العلامة التجارية الصينية ينتظرون وصول الهاتف الرائد الجديد للشركة والذي من المفترض أن يحمل إسم Nubia Z18. وعلى ذكر ذلك، فقد تم اليوم رصد هذا الهاتف تحت الإسم الرمزي NX606J في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA.

ووفقا للمعلومات المدرجة في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد إتضح أن الهاتف Nubia Z18 سيضم مواصفات تقنية راقية تشمل شاشة LCD بحجم 5.99 إنش وبدقة FullHD، معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 845، ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وخلفية مزدوجة بدقة 24 ميغابكسل للمستشعر الأول وبدقة 8 ميغابكسل للمستشعر الثاني. وجدير بالذكر أنه ستكون هناك نسخة أخرى من هذا الهاتف تضم 8GB من الذاكرة العشوائية.

وكما يمكنك أن تتوقع، الهاتف Nubia Z18 سيأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.0 Oreo، وسيضم بطارية بسعة 3350mAh تدعم تقنية الشحن السريع +Quick Charge 4 علما أن الهاتف Nubia Z17 الحالي جاء مع تقنية الشحن السريع Quick Charge 4.0.

العلامة التجارية الفرعية Nubia لا تزال تستعد لإصدار الهاتف Nubia Z18. وفي الغالب، تقوم هذه العلامة التجارية بإصدار هاتفها الذكي الرائد في الأيام الأولى من فصل الصيف، ونحن نأمل أن تقوم الشركة بنفس الأمر مع الهاتف Nubia Z18 هذا العام.