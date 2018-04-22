كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين رسميا عن هاتفها الذكي Huawei Honor 10، والذي يحمل العلامة التجارية هونور "Honor" وهي احدى الشركات الفرعية التابعه للعملاقة الصينية Huawei.

ويأتي هاتف Honor 10 مع شاشة من نوع LCD بحجم 5.84 انش بتقنية FullView بدقة وضوح 2280 × 1080 بيكسل، بكثافة بيكسلات 432 في البيكسل الواحد، مع الاشاره بان شاشة الهاتف تم تصميمها مع

"notch" نتوء في الجزء العلوي في منتصف الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك يضم الهاتف معالج ثماني الأنوية من نوع Hisilicon Kirin 970 مع معالج رسوميات Mali-G72 MP12، بالإضافة الى ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 و 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بحجم 64 و 128 جيجابايت.

ويحمل الهاتف الذي ياتي بسمك 7.7 ملم وبوزن 153 غرام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل للمستشعر الأول الذي يدعم الصور الملونة، وبدقة 24 ميجابيكسل للمشتعر الثاني أحادي اللون، بالإضافة الى ان الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل، ولا ننسى بأن شركة هواوي تقدم مميزات الذكاء الاصطناعي في الكاميرات الذكية الخاصة بهاتفها الذكي Honor 10.

علاوه على هذا كله اعلنت الشركة بان الهاتف مزود ببطارية بسعة 3400 ميلي امبير / ساعة تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge والتي تتيح شحن 50% من الهاتف في أقل من نصف ساعة، كما يضم الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم ورقاقة الصوت AK4376A 32-bit DAC، فضلا عن تكنولوجيا Huawei Histen.

يشار إلى أن الهاتف يدعم ايضا تقنيات الاتصال المختلقفة مثل Mobile 4G (TD-LTE) / Unicom 4G (TD-LTE / LTE FDD) / Telecommunications 4G (TD-LTE / LTE FDD.

اما عن نظام التشغيل فقد اعلنت الشركة بان الهاتف يعمل مع واجهة EMUI 8.1 المبنية على نظام التشغيل اندرويد اوريو 8.1.

اما عن الاسعار وموعد توفر هاتف Honor 10، فقد اعلنت هواوي بان الهاتف متاح الآن للطلب المسبق في الصين بسعر 2600 يوان صيني وهو ما يعادل 415 دولار أمريكي، وسيكون هذا الهاتف متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والرمادي والبنفسجي المتدرج والأزرق المتدرج .