هونور تكشف النقاب عن هاتفها honor 10 الجديد
آخر تحديث GMT01:32:33
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » علوم عاجل

هونور تكشف النقاب عن هاتفها "Honor 10" الجديد

العرب اليوم -

العرب اليوم - هونور تكشف النقاب عن هاتفها "Honor 10" الجديد

Huawei Honor 10
واشنطن - العرب اليوم

كشفت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين رسميا عن هاتفها الذكي Huawei Honor 10، والذي يحمل العلامة التجارية هونور "Honor" وهي احدى الشركات الفرعية التابعه للعملاقة الصينية Huawei.

ويأتي هاتف Honor 10 مع شاشة من نوع LCD بحجم 5.84 انش بتقنية FullView بدقة وضوح 2280 × 1080 بيكسل، بكثافة بيكسلات 432 في البيكسل الواحد، مع الاشاره بان شاشة الهاتف تم تصميمها مع
 "notch" نتوء في الجزء العلوي في منتصف الشاشة.

بالإضافة إلى ذلك يضم الهاتف معالج ثماني الأنوية من نوع Hisilicon Kirin 970 مع معالج رسوميات Mali-G72 MP12، بالإضافة الى ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 و 6 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية بحجم 64 و 128 جيجابايت.

ويحمل الهاتف الذي ياتي بسمك 7.7 ملم وبوزن 153 غرام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابيكسل للمستشعر الأول الذي يدعم الصور الملونة، وبدقة 24 ميجابيكسل للمشتعر الثاني أحادي اللون، بالإضافة الى ان الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل، ولا ننسى بأن شركة هواوي تقدم مميزات الذكاء الاصطناعي في الكاميرات الذكية الخاصة بهاتفها الذكي Honor 10.

علاوه على هذا كله اعلنت الشركة بان الهاتف مزود ببطارية بسعة 3400 ميلي امبير / ساعة تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge والتي تتيح شحن 50% من الهاتف في أقل من نصف ساعة، كما يضم الهاتف منفذ سماعات 3.5 ملم ورقاقة الصوت AK4376A 32-bit DAC، فضلا عن تكنولوجيا Huawei Histen.

يشار إلى أن الهاتف يدعم ايضا تقنيات الاتصال المختلقفة مثل Mobile 4G (TD-LTE) / Unicom 4G (TD-LTE / LTE FDD) / Telecommunications 4G (TD-LTE / LTE FDD.

اما عن نظام التشغيل فقد اعلنت الشركة بان الهاتف يعمل مع واجهة EMUI 8.1 المبنية على نظام التشغيل اندرويد اوريو 8.1.

اما عن الاسعار وموعد توفر هاتف Honor 10، فقد اعلنت هواوي بان الهاتف متاح الآن للطلب المسبق في الصين بسعر 2600 يوان صيني وهو ما يعادل 415 دولار أمريكي، وسيكون هذا الهاتف متوفرًا بتشكيلة مختلفة من الألوان تشمل الأسود والرمادي والبنفسجي المتدرج والأزرق المتدرج .

علوم عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هونور تكشف النقاب عن هاتفها honor 10 الجديد هونور تكشف النقاب عن هاتفها honor 10 الجديد



أخبار ذات صلة

GMT 23:43 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

تعرف على أهم مزايا "OPPO F7" الجديد قبل طرحه فى الأسواق المصرية
العرب اليوم - تعرف على أهم مزايا "OPPO F7" الجديد قبل طرحه فى الأسواق المصرية

GMT 23:41 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

سامسونج تسعي لتوسيع إنتاج الأجهزة "الإلكترونية" في فيتنام
العرب اليوم - سامسونج تسعي لتوسيع إنتاج الأجهزة "الإلكترونية" في فيتنام

GMT 23:37 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

إليكم ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم
العرب اليوم - إليكم ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم

GMT 18:06 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

"جوجل" تزيل الكلمات الغير لائقة بالمستخدمين من ميزة الإكمال التلقائي
العرب اليوم - "جوجل" تزيل الكلمات الغير لائقة بالمستخدمين من ميزة الإكمال التلقائي

GMT 18:01 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

خدمة "Truecaller" تتجاوز الـ100 مليون مُستخدم نشط يوميًا
العرب اليوم - خدمة "Truecaller" تتجاوز الـ100 مليون مُستخدم نشط يوميًا

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

هونور تكشف النقاب عن هاتفها honor 10 الجديد هونور تكشف النقاب عن هاتفها honor 10 الجديد



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها نجم هوليوود

جينا ديوان تظهر بإطلالة رائعة خلال حفلة في نيويورك

نيويورك ـ مادلين سعاده

ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:00 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

نيڤين كامل تكشف أسرار عملها في تصميم التيشيرتات
العرب اليوم - نيڤين كامل تكشف أسرار عملها في تصميم التيشيرتات

GMT 08:50 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

استمتع برحلة استكشافية بقارب الكاياك في تورّيدون
العرب اليوم - استمتع برحلة استكشافية بقارب الكاياك في تورّيدون

GMT 12:07 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

استخدمي الجدران العميقة المصنوعة من الطوب داخل مطبخك
العرب اليوم - استخدمي الجدران العميقة المصنوعة من الطوب داخل مطبخك

GMT 06:56 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

GMT 05:26 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

ترامب يُهاجم صحافية في "نيويورك تايمز" بسبب مقال كوهين
العرب اليوم - ترامب يُهاجم صحافية في "نيويورك تايمز" بسبب مقال كوهين

GMT 08:25 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

ملابس الرجال الصيفية في العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
العرب اليوم - ملابس الرجال الصيفية في العمل تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

GMT 03:51 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

"Des Horlogers" يعد من أفضل فنادق سويسرا
العرب اليوم - "Des Horlogers" يعد من أفضل فنادق سويسرا

GMT 07:13 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

ريف توسكانا الإيطالية يجذب السياح من كل أنحاء العالم
العرب اليوم - ريف توسكانا الإيطالية يجذب السياح من كل أنحاء العالم

GMT 01:07 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

سيرغي لافروف يكشف عن رغبة الرئيس الأميركي في زيارة موسكو
العرب اليوم - سيرغي لافروف يكشف عن رغبة الرئيس الأميركي في زيارة موسكو

GMT 01:31 2018 السبت ,21 إبريل / نيسان

"بي بي سي" تستعد لإطلاق قناة تلفزيونية في اسكتلندا
العرب اليوم - "بي بي سي" تستعد لإطلاق قناة تلفزيونية في اسكتلندا

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab