بورش تستحوذ على 10% من أسهم شركة ريماك

بعد فترة قليلة من الكشف عن التفاصيل الرسمية الأولية لـ"تايكان"، أول سيارات بورش الكهربائية، أعلنت الشركة الألمانية عن استحواذها على 10% من أسهم شركة ريماك الكرواتية لسيارات الهايبركار الكهربائية.
أنتجت ريماك عبر تاريخها القصير سيارتين كهربائيتين بقوة كبيرة هما Concept One و C_Two وأثبتت جدارتها وقوتها في وقت قصير جداً في عالم السيارات الكهربائية، ما شجع بورش على مشاركتها والاستحواذ على جزء منها لدعمها مادياً والاستفادة المشتركة من خبرات الشركتين.
يذكر أن بورش تعمل على تايكان، أولى سيارتها الكهربائية بقوة 600+ حصان وبتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 3.5 ثانية، وسوف تتوفر بخاصية الشحن السريع الذي سيشحن السيارة لمسافة 100 كم في 4 دقائق فقط، بالإضافة إلى أنها ستتمكن من قطع مسافة 500 كم في الشحنة الواحدة. في الجهة المقابلة كشفت ريماك قبل أشهر قليلة عن C_Two بقوة تبلغ 1,914 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 1.95 ثانية.
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ظهرت بيلا حديد في حدائق قصر باريزيان الملكي الخلاب، في الوقت الذي بدأ فيه المخرج الفني الجديد لشركة لفيو فيتون، فيرجيل أبلوه عرض المجموعة الفرنسية الجديدة لربيع وصيف 2019 بعد ظهر يوم الخميس. وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 21 عامًا تحظى باهتمام كبير بعد ظهورها في بدلة رومنر حمراء قصيرة نابضة بالحياة عندما انضمت إلى الضيوف بما في ذلك كيم كارداشيان وكاني ويست وكيلي جينر وريهانا في أسبوع باريس للأزياء. الكعوب الحمراء وأكملت الكعوب الحمراء المطابقة بنفس درجة اللون المظهر اللافت للنظر لبيلا، في حين أن الجوارب الشفافة والحقيبة البسيطة المربوطة بين الخصر والقدم جعلتها متفردة، وحجبت بيلا عينها وراء نظارة شمسية صفراء اللون، واستقرت في مقعد في الصف الأمامي، واختارت مكياجها من الألوان الناعمة، وتعتبر بيلا جديدة في ميلان، حيث انضمت إلى حديثًا إلى فريق عائلة كاردشيان . ويبدو
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