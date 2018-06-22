بورش تستحوذ على 10% من أسهم شركة ريماك

بعد فترة قليلة من الكشف عن التفاصيل الرسمية الأولية لـ"تايكان"، أول سيارات بورش الكهربائية، أعلنت الشركة الألمانية عن استحواذها على 10% من أسهم شركة ريماك الكرواتية لسيارات الهايبركار الكهربائية.

أنتجت ريماك عبر تاريخها القصير سيارتين كهربائيتين بقوة كبيرة هما Concept One و C_Two وأثبتت جدارتها وقوتها في وقت قصير جداً في عالم السيارات الكهربائية، ما شجع بورش على مشاركتها والاستحواذ على جزء منها لدعمها مادياً والاستفادة المشتركة من خبرات الشركتين.

يذكر أن بورش تعمل على تايكان، أولى سيارتها الكهربائية بقوة 600+ حصان وبتسارع من 0 إلى 100 كم/س في أقل من 3.5 ثانية، وسوف تتوفر بخاصية الشحن السريع الذي سيشحن السيارة لمسافة 100 كم في 4 دقائق فقط، بالإضافة إلى أنها ستتمكن من قطع مسافة 500 كم في الشحنة الواحدة. في الجهة المقابلة كشفت ريماك قبل أشهر قليلة عن C_Two بقوة تبلغ 1,914 حصان وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 1.95 ثانية.