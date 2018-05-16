أبل تطرح الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل iOS 11.4

بعد ستة أسابيع من طرح شركة أبل للإصدار التجريبى الأول لتحديث iOS 11.4 ، كشفت الشركة الأمريكية عن الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل، والذى لم تجر به سوى تغيير واحد فقط.
وفقا لموقع Phonerrna الهندى، أضافت شركة أبل إصلاحا جديدا لرمز مركز التحكم فقط بهذا التحديث الجديد، بعد عدد من المشاكل التى كان يعانى منها هذا الزر، لذا ربما يكون هذا الإصدار الرئيسى والأخير، قبل أن تعلن أبل عن إصدار جديد من نظام التشغيل iOS 12 فى حدث WWDC فى الرابع من يونيو.
ومن المرجح أن يتم إطلاق نظام ios 12 فى الخريف، جنبا إلى جنب 3 هواتف جديدة، اثنين بشاشة OLED والثالث بشاشة LCD.
وعلى سبيل المقارنة، شهد آخر تحديث رئيسى لنظام iOS ، والذى كان iOS 11.3 ستة إصدارات تجريبية أثناء مرحلة الاختبار، حتى الكشف عن إصدار iOS 11.4.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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