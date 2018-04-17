أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك عن إطلاق إصدار الجديد من سلسلة هواتف Y Series لعام 2018 في الأسواق المصرية، التي تشمل ثلاثة هواتف تنتمي لفئة الهواتف الاقتصادية، وهم Y7 Prime ،Y6 Prime، وهاتف Y9 المُنضم حديثاً لهذه الفئة. حيث قامت هواوي منذ أيام قليلة بطرح هاتف Y7 Prime 2018 للحجز المسبق، وقد لاقي نجاحاً هائلاً من خلال نفاذ الكمية المُخصصة للحجز المسبق في أربعة أيام فقط.

تميزت هواوي ثالث أكبر مُصنعة هواتف ذكية بالعالم في الفترة الأخيرة بطرح هواتف متطورة، ليست فقط لتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدميها، بل لتخطى كافة تطلعات المستخدمين لما يتمنوا رؤيته في هواتفهم المستقبلية.

وهذا ما أكده السيد "كيث لي"، المدير التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلك، قائلاً "نحن نعمل على تصميم هواتف ذكية تتسم بالإمكانيات العالية بالإضافة الي السعر التنافسي، لكي نلبي احتياجات ومتطلبات فئة المستخدمين الذين يبحثون عن هواتف اقتصادية بسعر أستثنائى وبقدرات وجودة عالية تواكب مهام حياتهم اليومية. وهذا ما دفعنا للقيام بتصميم سلسلة هواتف Y Series، التي صُنعت خصيصاً لهذه المهمة، والتي تتميز بخواص هائلة مقارنةً بالقيمة التي يبحث عنها معظم فئات المستخدمين."

بينما تأتي سلسلة الهواتف الجديدة بالعديد من المزايا التي يتطلع اليها المستخدمين، حيث أن هاتف هواوي Y7 Prime 2018 يعد من الهواتف التي تتمتع بقدرات هائلة متمثلة في شاشة عرض هواوي الكاملة FullView بقياس 5.99 إنش وتقنية HD+، والكاميرا الخلفية المزدوجة بدقة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة. وتقوم الكاميرا ذات دقة 13 ميجابيكسل بشكل أساسي بالتقاط الصور، فيما تقوم الكاميرا ذات دقة 2 ميجابيكسل بإضافة تأثيرات ’ بوكيه‘، وبطارية بحجم 3000 كيلي أمبير، وذلك بالإضافة الي أداء قوي لتوفير تجربة لا مثيل لها.

يتميز هاتف هواوي Y9 المُنضم حديثاً لهذه الفئة، بـ 4 كاميرات، 2 أماميتان بدقة 13 ميجابيكسل و2 ميجا بيكسل و2 خلفيتان بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجابيكسل، وبالإضافة الي شاشة العرض الكاملة FullView التي تتميز بها هواوي بقياس 5.93 بوصة. ولضمان أداء قوي ومستمر لأطول فترة ممكنة، حرصت هواوي علي دعم الهاتف بمعالج ثماني النواه من نوع HiSilicon Kirin 659 الي جانب بطارية عالية الكثافة بحجم 4000 ميلي أمبير.

أما هاتف هواوي Y6 Prime، فإنه يتمتع بشاشة عرض هواوي الكاملة FullView بقياس 5.7 بوصة وبتقنية HD+، لتضمن للمستخدم تجربة مشاهدة تفاعلية مشوقة. يضم هاتف Y6 Prime 2018 كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل. ويحمل هاتف هواوي Y6 Prime 2018 بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 3000 ميلي أمبير.

وتتميز السلسلة بعدة خواص مشتركة في الثلاثة هواتف، مثل أن السلسلة بأكملها تعمل بأحدث نظام تشغيل أندرويد أوريو 8.0، الذي يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي، لتتيح للمستخدمين تجربة استخدام سلسلة وتوفر تجربة لا مثيل لها. هذا بالإضافة الي دعم سلسلة هواتف Y لنظام توفير الطاقة إصدار 6.0، والذي يعمل علي تحسين أداء وعمر البطارية.

والجدير بالذكر، أن سلسة هواتف Y Series لا تتميز فقط بإمكانيات عالية تفوق تطلعات مستخدميها بل تتميز أيضاً بسعر تنافسي للغاية، حيث أن المستخدم يبحث عن أفضل الإمكانيات وبسعر مناسب يتوافق مع إمكانياته، وهذا ما حرصت هواوي على تقديمه في سلسلة هواتفها Y Series، وذلك لضمان أفضل قيمة شرائية لمستخدميها.