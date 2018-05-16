أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين عن إطلاقها لتحديث أندرويد أوريو 8.0 لهاتفها الذكي HUAWEI Mate SE، والذي أطلقته الشركة قبل نحو ثلاث أشهر.
التحديث الجديد يصل حجمه الى 2.40 جيجابايت، ويحمل معه تصحيح الأمان الخاص من شركة جوجل، بالاضافة الى جلب واجهة EMUI 8.0، المبنية على نظام التشغيل Oreo 8.0، كما يجلب التحديث مزايا الواقع المعزز AI، بالاضافة الى دعم بقية المميزات المتوفرة في نظام أوريو وهي ميزة صوره في صورة، وتحسين استهلاك البطارية، بالاضافة الى التحكم في إشعار التطبيقات كل تطبيق على حده.
وبالحديث عن المواصفات، فإن جهاز Huawei Mate SE يأتي بتصميم يتضمن شاشة طويلة بقياس 5.93 إنش ودقة 1080×2160 بيكسل تدعم نسبة العرض 18:9 مع حواف جانبية رقيقة، ومعالج HiSilicon Kirin 659 ثماني الأنوية بتردد 2.3 جيجاهيرتز، مع شريحة الرسوميات Mali T830-MP2، و 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر منفذ MicroSD.
بالإضافة إلى قارئ بصمات الأصابع في الجهة الخلفية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16+2 ميجابيكسل مع فلاش ليد LED، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل لالتقاط الصور الشخصية والمكالمات الفيديوية، وبطارية بسعة 3340 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع عبر منفذ microUSB تدعي هواوي أنها تقدم ما يصل إلى 21 ساعة من وقت الكلام.
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