جوجل تستعد لإطلاق 3 ساعات ذكية هذا العام

تستعد شركة جوجل للكشف عن هاتفين Pixel، إضافة إلى 3 ساعات ذكية جديدة تحمل علامة "بيكسل"، في حدث ضخم هذا العام، وفقا لما نشره موقع phonearena الهندي,
ووفقًا لتسريبات Evan Blass، فالساعات الذكية الثلاثة الجديدة ستكون الأولى التي تحمل علامتها التجارية Pixel في خريف هذا العام، جنبا إلى جنب مع هاتفي Pixel 3 وPixel 3 X، ومن المنتظر أن تأتي هذه الساعات بمواصفات مختلفة ومتباينة فيما بينها.
فيما قال "رولاند كواندت" من شركة Winfuture.de أن أول ساعات ذكية ستحمل العلامة التجارية Pixel يجرى العمل على تطويرها حاليا وتحمل الأسماء الكودية "Triton وLing وSardin"، ومن المنتظر أن تعمل جميعها بمعالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، كذلك فإن الساعات الذكية ستكون ذات استهلاك أكثر كفاءة للبطارية، إلا أنه لا توجد مزيد من المعلومات عن الساعة الذكية الجديدة.
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ظهرت النجمة الشهيرة باريس هيلتون، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار، في مهرجان كان بدورته الـ71 المقام لجمع التبرعات للمنظمة الخيرية "Fashion For Relief " في العاصمة الفرنسية باريس. وارتدت هيلتون البالغة من العُمر 37 عامًا، فستانًا ذهبيًا طويلًا بلا أكمام، والتي أضافت له قطع المجوهرات من الماس التي أبرزت خلالها خاتم خطبتها الذي يبلغ وزنه 20 قيراطًا. وهيلتون ، التي سافرت لحضور مهرجان كان مع خطيبها كريس زيلكا ، ظهرت منفردة بهذا الحدث. ومن المقرر أن تحيي باريس هيلتون حفلة موسيقية وحفلة دي جي. و"Fashion For Relief " هي منظمة غير ربحية ، تقودها عارضة الأزياء ناعومي كامبل، لجمع المال لأسباب مختلفة، وسيساهم الحدث هذا العام في رعاية منظمة إنقاذ الطفولة. وهذا العام (2018) هو العام الثالث عشر على تأسيس كامبل المؤسسة الخيرية والتي تسمح لها باستخدام نفوذها في صناعة الموضة لدعم
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