إليكم ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم

أطلقت شركة أبل على مدار 10 سنوات نسخ من الأيفون المميزة، ومن أهم ما يميز هواتف الأيفون تصميمها الدقيق المنمق، وفيما يلي ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم كما جاء بموقع businessinsider.

- أيفون 7 وأيفون 7 بلس

- أيفون 8 وأيفون 8 بلس

- أيفون S5 وأيفون SE

- أيفون 5

- أيفون 4 و أيفون 4S

- iPhone 5C

- iPhone 3G و 3GS

- أيفون X

- أيفون 6 وأيفون 6 بلس

- original iPhone