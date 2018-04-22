إليكم ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم

أطلقت شركة أبل على مدار 10 سنوات نسخ من الأيفون المميزة، ومن أهم ما يميز هواتف الأيفون تصميمها الدقيق المنمق، وفيما يلي ترتيب هواتف الأيفون وفقًا لجودة التصميم كما جاء بموقع businessinsider.
- أيفون 7 وأيفون 7 بلس
- أيفون 8 وأيفون 8 بلس
- أيفون S5 وأيفون SE
- أيفون 5
- أيفون 4 و أيفون 4S
- iPhone 5C
- iPhone 3G و 3GS
- أيفون X
- أيفون 6 وأيفون 6 بلس
- original iPhone
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ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
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