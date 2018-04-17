كشف تقرير جديد أن شركة ZTE الصينية المصنعة للهواتف الذكية، لا يمكنها شراء شرائح معالجات من شركة "كوالكوم" الأمريكية من الآن ولمدة سبع سنوات، وذلك بقرار من وزارة التجارة الأمريكية، والتى تعاقب الشركة الصينية على انتهاك شروط قضية sanctions violation، التى منعت جميع الشركات الأمريكية من بيع السلع المحظورة مثل "الشرائح" على سبيل المثال إلى شركة ZTE.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، أقرت ZTE العام الماضى بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية عن طريق شحن السلع والتكنولوجيات الأمريكية الصنع إلى إيران بطريقة غير شرعية.

وكجزء من التسوية التى تلت هذا الأمر، وعدت شركة ZTE بطرد 4 موظفين كبار وتوقيع عقوبة على 35 موظف آخرين، وذلك إما عن طريق خفض مكافئاتهم أو توبيخهم، إلا أنه رغم ذلك، اعترفت الشركة الشهر الماضى، أنها لم تقم بتوقيع عقوبات أو تخفيض مكافئات، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة لفرض هذا الحظر.

يذكر أن الشركات الأمريكية تقوم بتوفير ما بين 25 % إلى 30% من المكونات المستخدمة فى أجهزة ZTE، بداء من معدات الربط الشبكى إلى الهواتف الذكية.