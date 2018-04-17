كشف تقرير جديد أن شركة ZTE الصينية المصنعة للهواتف الذكية، لا يمكنها شراء شرائح معالجات من شركة "كوالكوم" الأمريكية من الآن ولمدة سبع سنوات، وذلك بقرار من وزارة التجارة الأمريكية، والتى تعاقب الشركة الصينية على انتهاك شروط قضية sanctions violation، التى منعت جميع الشركات الأمريكية من بيع السلع المحظورة مثل "الشرائح" على سبيل المثال إلى شركة ZTE.
ووفقا لما نشره موقع GSM الهندى، أقرت ZTE العام الماضى بتهمة التآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية عن طريق شحن السلع والتكنولوجيات الأمريكية الصنع إلى إيران بطريقة غير شرعية.
وكجزء من التسوية التى تلت هذا الأمر، وعدت شركة ZTE بطرد 4 موظفين كبار وتوقيع عقوبة على 35 موظف آخرين، وذلك إما عن طريق خفض مكافئاتهم أو توبيخهم، إلا أنه رغم ذلك، اعترفت الشركة الشهر الماضى، أنها لم تقم بتوقيع عقوبات أو تخفيض مكافئات، الأمر الذى دفع الولايات المتحدة لفرض هذا الحظر.
يذكر أن الشركات الأمريكية تقوم بتوفير ما بين 25 % إلى 30% من المكونات المستخدمة فى أجهزة ZTE، بداء من معدات الربط الشبكى إلى الهواتف الذكية.
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جذبت العارضة السابقة والممثلة الأميركية ريبيكا رومين، أنظار الحضور وعدسات المصورين، بإطلالتها الجريئة والمميزة، خلال حفلة توزيع جوائز أكاديمية الموسيقى الريفية في لاس فيغاس. وارتدت رومين البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا طويلًا مطرزًا مع جوانب شفافة تمتد من الكتف حتى القدم كشفت عن مفاتنها، في الحدث الذي حضرته برفقة زوجها الممثل جيري أوكونيل ، 44 عاما. وتألقت النجمة بفستانها من اللون الأخضر والذهبي المصمم من الخرز بتوقيع العلامة التجارية "Uel Camilo". وحملت حقيبة يد سوداء "سيمران ريهال" ذات قفل ذهبي مزخرف بينما كانت ترتدي أقراطًا ذهبية أنيقة ومجموعة من الخواتم من مجموعة "L'Dezen" الجديدة للمصمم بايال شاه. وأكملت رومين إطلالتها، بتسريحة شعر مميزة مع المكياج الناعم من ظلال العيون الخضراء واحمر الشفاة النيود اللامع. وكانت إطلالة زوجها أوكونيل الذي تزوجا منذ 11 عامًا، مميزة ايضا، حيث ارتدى بدلة كلاسيكية سوداء،
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