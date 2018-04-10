لم يكن المطورون فى شركة Rockstar Games يعلمون أن لعبة Grand Theft Auto 5 التى يقومون بتطويرها وتصميمها، ستكون المنتج الترفيه التجارى الأكثر ربحًا على الإطلاق، إذ كشف تقرير حديث من موقع "ميرور" البريطانى، أنه تم بيع أكثر من 90 مليون وحدة من لعبة GTA بإيردات قدرها 6 مليارات دولار، وبهذا أصبحت أكثر منتج ترفيهى ربحا فى التاريخ.
إذ تتجاوز الأموال التى حققتها تلك اللعبة مبيعات فيلم Avatar الذى حرص العالم على مشاهدته، وأعلى مما جناه مؤلف رواية Gone with the Wind، وحتى مما حققه المطرب الشهير "إد شيران".
وعلى الرغم من أن تكلفة إنتاج اللعبة بلغ 265 مليون دولار، فهى حققت أكثر من 800 مليون دولار فى الساعات الأربع والعشرين الأولى عندما تم طرحها عام 2013.
ومن غير المحتمل أن يتم إطلاق Grand Theft Auto 6 فى أى وقت قريب، حيث ستستمر Rockstar فى تحقيق أرباحها من GTA V و GTA Online، كما أنها ستطلق لعبة Red Dead Redemption 2 فى وقت لاحق من هذا العام.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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