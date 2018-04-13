حجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا بأمر من القضاء

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بحجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.

وحذرت هيئة التنظيم “روسكومنادزور” التي رفعت الشكوى الى المحكمة، أمس الخميس، من أن القرار سيطبق فور صدور القرار، وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن تلغرام.

وأعلنت “روسكومنادزور” في بيان الاسبوع الماضي، أنها قدمت شكوى أمام محكمة في موسكو تطالب “بالحد من استخدام” تلجرام وهو تطبيق التراسل المجاني الذي أسسه الروسي بافل دوروف والمعروف بمستوى السرية العالي الذي يتيحه.

وامهلت السلطات الروسية في 20 آذار/مارس إدارة التطبيق 15 يوما لتقديم رموز تشفيرها.

وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا قالت الأسبوع الماضي إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.