حجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا بأمر من القضاء

أمرت محكمة في موسكو، اليوم الجمعة، بحجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا لرفضه تزويد جهاز الاستخبارات بالشيفرة التي تتيح الاطلاع على رسائل المستخدمين.
وحذرت هيئة التنظيم “روسكومنادزور” التي رفعت الشكوى الى المحكمة، أمس الخميس، من أن القرار سيطبق فور صدور القرار، وعقدت الجلسة في غياب ممثلين عن تلغرام.
وأعلنت “روسكومنادزور” في بيان الاسبوع الماضي، أنها قدمت شكوى أمام محكمة في موسكو تطالب “بالحد من استخدام” تلجرام وهو تطبيق التراسل المجاني الذي أسسه الروسي بافل دوروف والمعروف بمستوى السرية العالي الذي يتيحه.
وامهلت السلطات الروسية في 20 آذار/مارس إدارة التطبيق 15 يوما لتقديم رموز تشفيرها.
وكانت هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا قالت الأسبوع الماضي إنها رفعت دعوى قضائية لتقييد استخدام التطبيق بعد رفض الشركة تمكين أجهزة الأمن من الوصول لرسائل المستخدمين المشفرة.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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