أوروبا تنشر كبسولات النوم في مطاراتها هذا العام

صمم مهندسون ورجال أعمال من سلوفينيا كبسولات نوم خاصة سيتم تركيبها في المطارات الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية.
وتشبه الكبسولات المبتكرة هياكل سيارات السباق الكلاسيكية، وسيكون باستطاعة مستخدميها شحن هواتفهم والاتصال بالإنترنت عبر "Wi-Fi".
وستتاح للسياح والمسافرين فرصة مشاهدة كل ما يحصل في الخارج على الرغم من أن كبسولات النوم معزولة تماما عن الأصوات الخارجية والضجة المحيطة.
وترسل الكبسولة أتوماتيكيا إشارة تذكير للمسافر بداخلها بأن الوقت حان لمغادرتها والتوجه إلى رحلة الطيران التي يستقلها الراكب، بعد برمجتها مسبقا على زمن الرحلة.
ومن المفترض نشر كبسولات النوم الأولى في بعض المطارات الأوروبية هذا العام، على الرغم من أن الاختراع لا يزال بحاجة إلى بعض التحسينات.
GMT 00:02 2018 الخميس ,14 حزيران / يونيو"فيسبوك" يستعد للمونديال بألعاب وتحديثات مميزة
GMT 23:58 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوأبل تحذر من إنتاج تطبيقات جديدة للتنقيب عن العملات الرقمية
GMT 23:54 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوسناب شات تطلق خاصية حذف الرسائل المرسلة
GMT 23:50 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوخاصية جديدة لـ"فيسبوك" تساعدك على التجول داخل ذكرياتك
GMT 23:47 2018 الأربعاء ,13 حزيران / يونيوصدمة قوية لعشاق نتفيلكس حول العالم
ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
أرسل تعليقك