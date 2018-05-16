أعلنت سامسونج رسميًا عن مبيعات سلسلة Galaxy S9 فى كوريا الجنوبية، إذ أكدت الشركة الكورية الجنوبية بيع مليون وحدة من الهاتف الجديد فى بلدها الأصلى منذ الكشف عنه، أى حقق الهاتف هذه الأرقام خلال أقل من شهرين.
وعلى سبيل المقارنة، لم تستغرق هواتف العام الماضى سوى 37 يومًا للوصول إلى هذا الرقم وتحقيق هذه المبيعات، فى حين حقق هاتف Galaxy S2 عند إطلاقه عام 2011 علامة فارقة خلال 40 يومًا، مما جعل وتيرة المبيعات فى سلسلة Galaxy S9 واحدة من أقل إصدارات الشركة على الإطلاق.
ولا تزال الشركة المصنعة للهواتف الذكية تتوقع أن يتفوق جهاز Galaxy S9 على أجهزة Galaxy S8 فى العام الماضى، على الرغم من أن أرقام مبيعات الشركة تشير إلى أن الهواتف الجديدة متأخرة قليلاً.
GMT 23:44 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوفيسبوك تجلب ميزة إضافة مقاطع صوتية للقصة وأكثر
GMT 23:42 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايووان بلس تطلق هاتف "OnePlus 6" بكاميرا مزدوجة وظهر زجاجي
GMT 23:41 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايونوكيا تطلق هاتفها الجديد "Nokia X6" من الفئة المتوسطة
GMT 23:39 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوأبل تطرح الإصدار التجريبى الخامس من نظام التشغيل iOS 11.4
GMT 23:32 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوإطلاق الهاتف "Honor 10" مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل عالمياً
تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
أرسل تعليقك