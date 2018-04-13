اكتشاف حقل مغناطيسي ثاني للأرض

توصل علماء من وكالة الفضاء الأوروبية إلى اكتشاف حقل مغناطيسي ثان للأرض غير الذي نعرفه حاليا.

وخلص العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات دامت 4 سنوات قاموا خلالها برصد الغلاف المغناطيسي للأرض، حيث اكتشفوا وجود مجال مغناطيسي ثان لها، يتركز تأثيره في مياه المحيطات، وأكدوا أن شدته أقل بـ 20 ألف مرة من المجال المغناطيسي الأساسي المعروف.

وأوضحوا أن "الصور والبيانات التي حصلوا عليها من قمر Swarm الاصطناعي مكنتهم من وضع خريطة ثلاثية الأبعاد لآلية تأثير المجال المغناطيسي المائي للأرض، ولاحظوا أن شدته تزداد وضوحا عند ظهور التيارات المائية القوية في المحيطات، أو عند تشكل ظاهرتي المد والجزر".