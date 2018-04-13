اكتشاف حقل مغناطيسي ثاني للأرض

توصل علماء من وكالة الفضاء الأوروبية إلى اكتشاف حقل مغناطيسي ثان للأرض غير الذي نعرفه حاليا.
وخلص العلماء إلى تلك النتائج بعد دراسات دامت 4 سنوات قاموا خلالها برصد الغلاف المغناطيسي للأرض، حيث اكتشفوا وجود مجال مغناطيسي ثان لها، يتركز تأثيره في مياه المحيطات، وأكدوا أن شدته أقل بـ 20 ألف مرة من المجال المغناطيسي الأساسي المعروف.
وأوضحوا أن "الصور والبيانات التي حصلوا عليها من قمر Swarm الاصطناعي مكنتهم من وضع خريطة ثلاثية الأبعاد لآلية تأثير المجال المغناطيسي المائي للأرض، ولاحظوا أن شدته تزداد وضوحا عند ظهور التيارات المائية القوية في المحيطات، أو عند تشكل ظاهرتي المد والجزر".
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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