فقد مجال صناعة الألعاب شخصية كان لها دور هام في هذا المجال وهو Ted Dabney، الذي شارك في تأسيس شركة آتاري جنبا إلى جنب مع Nolan Bushnell، و الذي توفي بعد صراع مع مرض سرطان المريء.
و الجدير بالذكر أنه ابتكر مع Bushnell خلفية آتاري و التي تسمي Syzygy في عام 1971 كما أنتجوا لعبة Computer Space، و التي تعتبر أول لعبة فيديو محاكاة طيران آركيد تم إنتاجها في سنة 1971 أيضا. حيث تم إستخدام تلك التجربة كمنصة لإطلاق أتاري، بالإضافة إلى مطور الذكاء الاصطناعي Alcorn، كما أصدروا لعبة Pong عام 1972.
و أستمر Ted في العمل مع شركة أتاري لفترة قصيرة حيث غادر الشركة بعد نزاع مع Bushnell حول قرارات الإدارة. و لكنه استمر لفترة وجيزة في العمل مع Bushnell على ألعاب مسرح Pizza Time، و الجدير بالذكر أنه قضي بعد ذلك أكبر فتره من وقته في العمل مع شركات التكنولوجيا مثل Fujitsu و Raytheon و Teledyne. ومع ذلك، لا شك في أنه لعب دوراً رئيسيا في إطلاق سوق ألعاب الفيديو كما نعرفه الان.
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ظهرت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، بإطلالة انيقة، في الصف الامامي بعرض أزياء كريستيان ديور لصيف/ ربيع 2019 "Cruise Collection Show"، في مدينة شانتيلي في فرنسا. وارتدت الفتاة السمراء البالغة من العمر 34 عاما، بدلة باللون الفضي المعدني مكونة من سترة طويلة وسروالا متطابقا. وانضمت تشونغ إلى عدد كبير من النجوم لمشاهدة عرض دار الأزياء الفرنسية الشهيرة، والذي كان يرتكز على إطلالات "رعاة البقر" المكسيكية، ومجموعة من الازياء المستوحاة من الفروسية، وتنوّع العرض بين الفساتين والتنانير والبدلات، بينما تدرّجت الألوان بين البيج والأبيض والأسود والأزرق مع قماش مزركش ومطبّع بالورود والمربعات. وظهرت أليكسا بمظهرا جذب عدسات المصورين إلى جانب المؤلف الأمريكي ديريك بلاسبيرج، واكملت اطلالاتها المميزة بزوجا من الأحذية السوداء المدببة، وحقيبة ذهبية لامعة من جلد التمساح، واضافت مكياجا ناعما مع لمسة من احمر الشفاة الاحمر الجرئ. جاء
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