أطلق المصمم الشهير ZJ-DDG قناعا ذكيا جديدا يطلق عليه اسم D-Mask مخصص للغواصين، ويهدف إلى التعامل مع العديد من المشكلات التى يواجهها الغواصون حاليًا، وعلى عكس الأقنعة الأخرى، التى تأتى على شكل جزأين منفصلين مع نظارات واقية وقطعة فم، يغطى D-Mask الوجه بالكامل، هذا يجعله أقل تقييدا بكثير من الخيارات الحالية.
وبالنسبة لأولئك الذين يأملون فى الغطس فيمكن استخدام القناع من تلقاء نفسه، أو من خلال توصيله بخزان هوائى، وتم تجهيز القناع بنظام راديو مبتكر، مما يتيح للغواصين الاستماع إلى الموسيقى أو الدردشة مع الغواصين الآخرين تحت الماء.
كما يحتوى القناع على شاشة عرض تعرض للمستخدمين ظروف المياه والعمق والضغط والطقس، ومن غير الواضح متى سيكون القناع متاحًا للشراء، أو سعره الذى سيعرض به فى الأسواق، ومن المقرر أن يتم الكشف عن تلك التفاصيل خلال الفترة المقبلة.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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