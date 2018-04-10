أطلقت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر حملة الحجز المسبق لهاتفها المميز الجديد Y7 Prime 2018، الذي يتميز بكاميرا مزدوجة العدسات وشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 بوصة وبدقة HD+، بالاضافة الي سعرة التنافسي الذي يبلغ 3,099 جنيهاً فقط. تبدء فترة الحجز اعتباراً من اليوم 10 أبريل و حتى يوم 15 أبريل من خلال جميع منافذ البيع المعتمدة من هواوي، وتأتي حملة الحجز المسبق بعروض وهدايا مميزة.
من جانبه قال كيث لى مدير عام مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك فى مصر، إن الشركة تتوقع أن يحقق الهاتف نجاحاً غير مسبوق نظراً لأمكانيات الهاتف القوية وسعره الأستثنائى حيث يعد الهاتف نقلة وطفرة فى عالم هواتف الفئة الشبابية.
وأضاف "كيث" أن هاتف Y7 Prime 2018 يعكس استراتيجية الشركة فى توفير كافة الحلول لعملائها وخصوصاً الشباب منهم حيث تعمل الشركة على تلبية متطلبات عملائها فى كل وقت.
حيث يأتي هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بشاشة عرض كاملة FullView من هواوي بحجم 5.99 إنش وبدقة HD+ ، والتي تتميز بألوان تنبض بالحياة وتتيح تجربة مشاهدة فريدة، إلى جانب الكاميرا الخلفية المزدوجة التي تأتي بدقة 13 ميجابيكسل + 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة واسعة مذهلة، وإضافة إلى ذلك، يضمن الهاتف أداء قوي وسلسل من خلال معالج ثماني النواه وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 3 جيجا بايت، ومساحة تخزينية بسعة 32 جيجابايت.
ويضم هاتف هواوي Y7 Prime 2018 بطارية بسعة شحن 3000 ميلي أمبير-ساعة ، والتي تتيح للمستخدم مشاهدة مقاطع الفيديو دون توقف لمدة تصل إلى 13 ساعة، أو تشغيل الموسيقى لمدة تصل إلى 58 ساعة مزود نظام توفير الطاقة إصدار 6.0. يعد هاتف Y7 Prime 2018 الأول فى فئته الذى يأتى بأحدث نظام تشغيل Android Oreo 8.0 الذى يعمل بتناغم مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوى.
تحرص شركة هواوي على زيادة أماكن توافر حملة الحجز المسبق لهاتف Y7 Prime 2018 داخل مصر لتشمل كل متاجر هواوي الرسمية مثل مول العرب، سيتي ستارز، مول مصر، وسيتي سنتر الاسكندرية، بالإضافة الي جميع الموزعين المعتمدين .
يتمكن المستهلكين من حجز هاتف Y7 Prime 2018 المميز من خلال دفعة مقدمة واستلام الهاتف يوم 16 ابريل فور طرح الهاتف فى الأسواق كما يحصل المستهلكين على هدايا قيمة مثل الفانلة الأصلية للنادى الأهلى بالأضافة الى هدايا أخرى عديدة.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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