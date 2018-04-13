وقّعت شركة نينتندو شراكة مع VC Fund من أجل إيجاد شركات جديدة ناشئة لتطوير مستلزمات جهاز الألعاب نينتندو سويتش الخاص بها.
وتعتبر VC Fund من الشركات التي تحتضن الشركات الناشئة في مجالات مختلفة وتقوم بالاستثمار بها وتطويرها، وقد قامت بالفعل بالاستثمار في عشرات الشركات. وهو الأمر الذي جعل نينتندو تتعاقد معها لتوفير عدة شركات تقنية ناشئة لمساعدتها.
ويتميز جهاز الألعاب نينتندو سويتش بقابليته على احتواء الإضافات بطريقة مميزة، وهو ما يجعل من إمكانية تطوير أي إضافات للجهاز سهلا للشركات المُنتجة ومميز لنينتندو التي تسعى لرفع شعبية جهازها أكثر.
وبهذه الخطوة، فإن الشركة ستتمكن من جعل الشركات الناشئة تتفرغ لتطور أفكار ولوازم خاصة بجهاز الألعاب، وهو ما سيقدم تنوع أكبر للشركة بطرحها المزيد من الإضافات.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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