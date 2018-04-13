وقّعت شركة نينتندو شراكة مع VC Fund من أجل إيجاد شركات جديدة ناشئة لتطوير مستلزمات جهاز الألعاب نينتندو سويتش الخاص بها.

وتعتبر VC Fund من الشركات التي تحتضن الشركات الناشئة في مجالات مختلفة وتقوم بالاستثمار بها وتطويرها، وقد قامت بالفعل بالاستثمار في عشرات الشركات. وهو الأمر الذي جعل نينتندو تتعاقد معها لتوفير عدة شركات تقنية ناشئة لمساعدتها.

ويتميز جهاز الألعاب نينتندو سويتش بقابليته على احتواء الإضافات بطريقة مميزة، وهو ما يجعل من إمكانية تطوير أي إضافات للجهاز سهلا للشركات المُنتجة ومميز لنينتندو التي تسعى لرفع شعبية جهازها أكثر.

وبهذه الخطوة، فإن الشركة ستتمكن من جعل الشركات الناشئة تتفرغ لتطور أفكار ولوازم خاصة بجهاز الألعاب، وهو ما سيقدم تنوع أكبر للشركة بطرحها المزيد من الإضافات.