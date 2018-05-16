بعدما قامت بإصداره في الصين قبل بضعة أسابيع، قامت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei اليوم بالإعلان عن إطلاق الهاتف Honor 10 على الصعيد العالمي بسعر 400 جنيه إسترليني تقريبًا، وهذا ما يجعله أرخص هاتف ذكي مزود بالمعالج HiSilicon Kirin 970 في السوق حاليا.

للتذكير، الهاتف Honor 10 الجديد يضم شاشة IPS LCD بحجم 5.84 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بقطع في الجزء الأوسط العلوي، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة كما هو معتاد في هواتف Huawei. وبالإضافة إلى ذلك، فالهاتف Honor 10 الجديد يأتي مع المعالج الثماني النوى HiSilicon Kirin 970، وهو نفسه المعالج المستخدم في الهاتفين Huawei P20 و Huawei P20 Pro.

وعلاوة على ذلك، الهاتف Honor 10 الجديد يضم ذاكرة عشوائية بحجم 6GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام الأندرويد 8.1 Oreo ومع واجهة EMUI 8.1.

الهاتف Honor 10 يأتي كذلك مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل للمستشعر الأول وبدقة 24 ميجابكسل للمستشعر الثاني علما أن المستشعر الأول عبارة عن مستشعر ملون، في حين يعد المستشعر الثاني أحاي اللون. وفيما يخص الكاميرا الأمامية، فهي تأتي مع مستشعر بدقة 24 ميجابكسل مع عدسة بفتحة 2.0. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذه الكاميرا تأتي مع العديد من ميزات الذكاء الإصطناعي، وأضف إلى ذلك أن الكاميرا الخلفية المزدوجة قادرة على تصوير الفيديوهات بدقة 4K، في حين تستطيع الكاميرا الأمامية التصوير بدقة FullHD.

وفيما يخص البطارية، فالهاتف Honor 10 الجديد يضم بطارية بسعة 3400mAh تدعم تقنية الشحن السريع Huawei SuperCharge مما يتيح للمستخدمين شحن 50 في المئة من البطارية في غضون 25 دقيقة فقط. وبصرف النظر عن البطارية، فالهاتف Honor 10 يضم كذلك منفذ السماعات 3.5mm، ورقاقة الصوت AK4376A 32-bit DAC، فضلا عن تكنولوجيا Huawei Histen.