جوجل تطالب الشركات المصنعة لهواتف أندرويد بتحديثات أمنية متكررة

أكدت جوجل أنها ستبدأ الآن في طلب من مصنعي هواتف أندرويد بضرورة إطلاق تحديثات أمنية متكررة، بحسب موقع Phonearena الهندي,

وقالت الشركة في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I / O، إنها قامت بتحديث اتفاقياتها مع عدد من الشركات المصنعة لهواتف أندرويد، ما أجبرهم على إطلاق التحسينات الأمنية بشكل متكرر.

وقال David Kleidermacher، رئيس أمان أندرويد بشركة جوجل: "عندما يكون لديك مليارات من المستخدمين، فإنه هدف كبير، ويستحق أقوى دفاع ممكن، لذا فالاتفاقيات الجديدة يجب أن تؤدي إلى زيادة هائلة في عدد الأجهزة والمستخدمين الذين يتلقون تحسينات أمنية منتظمة".

إلا أن رئيس الأمن فشل في تحديد العلامات التجارية التي تنطوي عليها الاتفاقيات الجديدة، ومع ذلك، فإن إصدار Android P Beta الأخير يلمح على الأرجح إلى عدد قليل منهم، إذ سيحصل مستخدمو هواتف Essential، وNokia، وOnePlus وOppo، وVivo على نظام التشغيل الجديد.

تتضمن أحدث اتفاقيات جوجل مع هؤلاء المصنعين بندًا يتعلق بتصحيح الأمان، لكن من غير الواضح مدى تكرار إطلاق هذه التحديثات الأمنية.