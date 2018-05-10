مايكروسوف تطلق مساعد صوتي منزلي بدعم كورتانا

انضمت مايكروسوفت إلى معركة المساعدات الصوتية المنزلية، حيث أطلقت الشركة مساعد صوتي منزلي من الفئة الرخيصة وبدعم من قدرة كورتانا.
مع أن مايكروسوفت لديها كورتانا منذ سنوات، لكنها لم تسر بعد في نهج باقي الشركات مثل آبل وقوقل وأمازون، لكنها الآن وبالتعاون مع Quanta التايوانية تعتزم طرح مساعد صوتي منزلي.
المساعد الجديد يعمل بمعالج سناب دراغون 212 وذلك بعد أن أعلنت كوالكوم في معرض CES الأخير أن تقنيتها للمنزل الذكي تدعم المساعد الصوتي كورتانا.
مازالت مايكروسوفت في بدايات مشروعها لذا قد يستغرق بعض الوقت حتى يظهر في السوق، ولنأمل حتى ذلك الوقت أن تعمل على تطوير كورتانا بالشكل الذي يليق باستخدامه في جهاز منزلي.
ويشار إلى أن مايكروسوفت عدلت عبارة تفعيل كورتانا واختصرتها لتكون فقط Cortana بدلًا من Hey Cortana. وسبق أن تعاونت مايكروسوفت مع شركة الصوتيات Harman-Kardon التي أطلقت المساعد الصوتي المنزلي Invoke الذي يعمل بقوة كورتانا، لكنها الآن تريد الدخول في المجال بنفسها.
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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