إنستغرام يتيح لمستخدميه صناعة ومشاهدة الفيديوهات الطويلة

أطلق تطبيق إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك، "تلفزيون إنستغرام IGTV" ضمن تطبيقها، وذلك كمنصة خاصة للمستخدمين لصناعة وتحرير المحتوي الطويل الذي يُمكن أن يصل حتى 60 دقيقة، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.
كما يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيديوهات بوضع الشاشة الكاملة وليس مثل المقاطع العادية ضمن التطبيق.
ويمكن الاستمتاع بالخدمة الجديدة، عن طريق الضغط على الأيقونة في أعلى الشاشة، بجانب أيقونة الرسائل ضمن التطبيق الرئيسي، وسيتمكن الجميع من الاستمتاع بالخدمة من خلال جذب الشركة لصناع المحتوى الرقمي الكبار لصناعة فيديوهات طويلة للمستخدمين على المنصة في الوقت الحالي، حيث تستهدف الشركة رفع مستوى المحتوى الأصلي المتوفر والمصنوع خصيصاً لها.
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أثبتت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج البريطانية الشهيرة أليكسا تشونغ، أن المشاهير يعانون نفس المأساة بسبب الكعب العالي مثل أي شخص آخر، وظهرت بقدمين حافيتين بعد انتهاء حفل "Serpentine Gallery Summer" في العاصمة البريطانية لندن، ليلة الثلاثاء، والذي ضم عددا من نجوم الموضة، الموسيقى، والفن. وظهرت الفتاة البريطانية البالغة من العمر 34 عاما، مفعمة بالحيوية والنشاط، حيث اعتلت وجهها ابتسامة ساحرة، خلال الحفل، الذي أقيم في حدائق كنسينغتون في لندن . وبعد خروج عارضة الأزياء المعروفة بإحساسها الأنيق، كنموذج ومصممة أزياء شهيرة، من الحفل ، انتزعت حذائها الأسود ذو الكعب العالي من توقيع كريستيان لوبوتان، ومشت بدونه لتحظى بالقليل من الراحة. وارتدت فستانًا أنيقًا من الدانتيل والشيفون الأسود بدون حمالة، يتميز بفتحة أمامية أبرزت مفاتنها، بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس اللون حول رقبتها، وصففت شعرها في شكل ذيل حصان فضفاض، ولفتت الانتباه
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