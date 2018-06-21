إنستغرام يتيح لمستخدميه صناعة ومشاهدة الفيديوهات الطويلة

أطلق تطبيق إنستغرام، المملوك لشركة فيسبوك، "تلفزيون إنستغرام IGTV" ضمن تطبيقها، وذلك كمنصة خاصة للمستخدمين لصناعة وتحرير المحتوي الطويل الذي يُمكن أن يصل حتى 60 دقيقة، وفقا لما ذكره موقع عالم التقنية.

كما يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيديوهات بوضع الشاشة الكاملة وليس مثل المقاطع العادية ضمن التطبيق.

ويمكن الاستمتاع بالخدمة الجديدة، عن طريق الضغط على الأيقونة في أعلى الشاشة، بجانب أيقونة الرسائل ضمن التطبيق الرئيسي، وسيتمكن الجميع من الاستمتاع بالخدمة من خلال جذب الشركة لصناع المحتوى الرقمي الكبار لصناعة فيديوهات طويلة للمستخدمين على المنصة في الوقت الحالي، حيث تستهدف الشركة رفع مستوى المحتوى الأصلي المتوفر والمصنوع خصيصاً لها.