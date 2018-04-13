تمكنت خدمة الموسيقى التابعة لشركة أبل Apple Music من تحقيق نمو كبير فى عدد المستخدمين، وذلك بعدما وصل عدد مشتركى الخدمة أكثر من 40 مليون مشترك بحسابات مدفوعة فى جميع أنحاء العالم.
وفى نفس السياق، فإن خدمات أبل للموسيقى مدعومة الآن فى 115 بلد حول العالم، إذ تمتلك الآن 40 مليون مشترك ذى حسابات مدفوعة، إضافة إلى 8 ملايين مشترك فى الفترة التجريبية المجانية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه أبل منافسة قوية من العديد من الخدمات الموسيقية الأخرى، والتى يأتى على رأسها سبوتيفاى التى تمتلك عدد لا بأس به من المستخدمين حول العالم، والتى تعتمد بشكل أكبر على توفير خدمات مجانية أكبر من ابل.
GMT 23:54 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانآبل تطلق تقنية "GymKit" الخاصة بالأجهزة الرياضية في الإمارات
GMT 23:51 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانهاتف هواوي Y7 Prime 2018 يحقق المعادلة الصعبة ويغير مفاهيم الهواتف الذكية
GMT 23:50 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانسامسونج تقدم تحديث مميز لسماعات "Gear IconX"
GMT 23:49 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانهواوي تخطط لإطلاق أول هاتف قابل للطي هذا العام
GMT 23:36 2018 الجمعة ,13 إبريل / نيسانحجب تطبيق تلجرام للرسائل المشفرة في روسيا بأمر من القضاء
تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
أرسل تعليقك