تمكنت خدمة الموسيقى التابعة لشركة أبل Apple Music من تحقيق نمو كبير فى عدد المستخدمين، وذلك بعدما وصل عدد مشتركى الخدمة أكثر من 40 مليون مشترك بحسابات مدفوعة فى جميع أنحاء العالم.

وفى نفس السياق، فإن خدمات أبل للموسيقى مدعومة الآن فى 115 بلد حول العالم، إذ تمتلك الآن 40 مليون مشترك ذى حسابات مدفوعة، إضافة إلى 8 ملايين مشترك فى الفترة التجريبية المجانية.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تشهد فيه أبل منافسة قوية من العديد من الخدمات الموسيقية الأخرى، والتى يأتى على رأسها سبوتيفاى التى تمتلك عدد لا بأس به من المستخدمين حول العالم، والتى تعتمد بشكل أكبر على توفير خدمات مجانية أكبر من ابل.