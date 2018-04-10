عندما تفكر في خدمات الدفع عبر الأجهزة المحمولة مثل Google Pay و Samsung Pay و Apple Pay وغيرها من الخدمات المماثلة الأخرى، فقد تربطها مع عمليات الدفع الفعلية التي يتم إجراؤها في المتاجر. ومع ذلك، يمكن إستخدامها في عمليات الشراء عبر الإنترنت أيضا، وهو ما يمكن لخدمة Samsung Pay فعله الآن أيضا بعدما تم إصدار الدعم لخدمة PayPal مؤخرًا.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون لماذا ذلك يبدو مألوف بالنسبة لهم، فذلك لأنه في العام الماضي، أعلنت شركة سامسونج أن خدمة الدفع Samsung Pay ستحصل في نهاية المطاف على دعم PayPal. نحن لسنا متأكدين من سبب وصول الدعم بعد هذه الفترة الطويلة، ولكن الخبر السار هو أنه وفقا للتقارير، فهناك عدد من المستخدمين الذين يؤكدون رؤيتهم PayPal كخيار للدفع في خدمة Samsung Pay.

ماذا يعني هذا؟ في الأساس، إذا كنت تفضل إستخدام حساب PayPal الخاص بك للدفع، وخاصة إذا كان لديك رصيد متبقي هناك، فسوف تتمكن من إستخدامه بدلا من بطاقة الإئتمان الخاصة بك. يبدو الأمر واضحًا تماما حيث أن كل ما يتعين على المستخدمين القيام به هو ربط حسابهم على PayPal مع خدمة الدفع Samsung Pay.

يبدو أيضا أن إستخدام PayPal سيسمح للمستخدمين بإكتساب نقاط المكافآت Samsung Reward مقابل عمليات الشراء، لذلك إذا كنت ممن يجمعون نقاطًا وكنت قلقًا من أن إستخدام PayPal لن يكسبك المزيد من النقاط، فإطمئن لأنك ستحصل على هذه النقاط. وللآسف، ليست هناك حاليا أية معلومات حول المدة التي ستستغرقها شركة سامسونج قبل إتاحة هذا الخيار لجميع مستخدمي خدمة الدفع Samsung Pay، ولكن نظرًا إلى أنه يظهر لبعض المستخدمين، فمن المحتمل أن لا يمر الكثير من الوقت قبل أن يظهر هذا الخيار للجميع.