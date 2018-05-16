مزايا جديدة يجلبها واتسآب للمستخدمين

أضاف تطبيق "واتسآب" عدد من المزايا للدردشات الجماعية، حيث يُمكن المشرفين Administrators من تغيير وصف "الجروب" والقواعد والموضوعات، إلى جانب تحديد الأشخاص المسموح لهم بتغيير هذه الإعدادات إلى جانب خيار إزالة الأذونات من المستخدمين العاديين.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، ستكون جميع هذه الميزات متاحة لمستخدمي تطبيق الدردشة الملوك لفيس بوك على اندرويد و iOS اعتبارًا من اليوم.
كما يدرك واتسآب أن محادثاته تعمل أحيانًا كأدوات اتصال حيوية، وأن التحكم في تلك المحادثات قد يساعد الأشخاص عند حاجتهم، إذ كانت "الجروبات" جزءًا مهمًا من تجربة واتس آب خلال السنوات الماضية.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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