مزايا جديدة يجلبها واتسآب للمستخدمين

أضاف تطبيق "واتسآب" عدد من المزايا للدردشات الجماعية، حيث يُمكن المشرفين Administrators من تغيير وصف "الجروب" والقواعد والموضوعات، إلى جانب تحديد الأشخاص المسموح لهم بتغيير هذه الإعدادات إلى جانب خيار إزالة الأذونات من المستخدمين العاديين.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكي، ستكون جميع هذه الميزات متاحة لمستخدمي تطبيق الدردشة الملوك لفيس بوك على اندرويد و iOS اعتبارًا من اليوم.

كما يدرك واتسآب أن محادثاته تعمل أحيانًا كأدوات اتصال حيوية، وأن التحكم في تلك المحادثات قد يساعد الأشخاص عند حاجتهم، إذ كانت "الجروبات" جزءًا مهمًا من تجربة واتس آب خلال السنوات الماضية.