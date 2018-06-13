تتطلع إدارة المستشفيات الرومانية في بوخارست إلى تطبيق تكنولوجيا تعتمد على الإنسان الآلي "روبوت" لمحاربة عدوى المستشفيات، وذلك وفق مشروع تجرى مناقشته حاليًا في المجلس العام لبوخارست.
وتقرر أن يتم تطبيق التجربة في مستشفى فيكتور بابيش للأمراض المعدية والاستوائية في بوخارست بميزانية 150 ألف يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.
يتضمن المشروع شراء إنسان آلي يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لمكافحة العدوى بالمستشفيات وتغطي مجموعة واسعة من العوامل المسببة للأمراض.
وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه تقرر أن يتم تجربة مشروع "الروبوت" الخاص بالأشعة فوق البنفسجية في الفترة بين يوليو 2018 و حتى مارس 2019، وبمجرد انتهاء المشروع ستقدم المستشفى تقريرا عن فاعلية استخدام هذه التقنية.
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ارتدت الممثلة الكينية لوبيتا نيونغو، فستانًا كوتور ميدي باللون الأصفر من مجموعة كارولينا هيريرا، والذي تميز بتطريز طير الببغاء، فضلًا عن الحزام الأزرق الذي حدد خصرها. واختارت لوبيتا، رفع شعرها على شكل ضفائر صغيرة، واعتمدت على مكياج عيون جرئ، وحملت حقيبة يد عصرية على شكل حبة أناناس مرصعة بالكريستال الذهبي من شوارفسكي، وأقراط طويلة متدلية. وبعد فوزها بجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم 12 Years A Slave، حظيت لوبيتا باهتمام بالغ بسبب جمالها الصارخ وأزيائها. وقالت "لوبيتا" لمجلة "In Style": " إن الجمال شيء يجلب لك السعادة.. فإذا شعرت حقا بالفرح فستشعر بجمالك".ووصفت صاحبة الأوسكار تجربتها الأولى مع فاوندشن "أوفيل"، قائلة: "عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري، سمحت أمي لخالتي بأن تعطيني مكياجا، هي كانت بشرتها أخف مني ولم يكن لديها كريم الأساس مثلي". في الواقع ، لا أتذكر الكريم
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