تتطلع إدارة المستشفيات الرومانية في بوخارست إلى تطبيق تكنولوجيا تعتمد على الإنسان الآلي "روبوت" لمحاربة عدوى المستشفيات، وذلك وفق مشروع تجرى مناقشته حاليًا في المجلس العام لبوخارست.

وتقرر أن يتم تطبيق التجربة في مستشفى فيكتور بابيش للأمراض المعدية والاستوائية في بوخارست بميزانية 150 ألف يورو بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

يتضمن المشروع شراء إنسان آلي يستخدم الأشعة فوق البنفسجية لمكافحة العدوى بالمستشفيات وتغطي مجموعة واسعة من العوامل المسببة للأمراض.

وذكر موقع "رومانيا-إنسايدر" الإخباري أنه تقرر أن يتم تجربة مشروع "الروبوت" الخاص بالأشعة فوق البنفسجية في الفترة بين يوليو 2018 و حتى مارس 2019، وبمجرد انتهاء المشروع ستقدم المستشفى تقريرا عن فاعلية استخدام هذه التقنية.​