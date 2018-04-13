كشفت شركة ZTE عن اول هاتف لمجموعة Z18 الخاصة بها، وهو هاتف Nubia Z18 mini والذي يعتبر ضمن الفئة المتوسطة ويعمل بمعالج Snapdragon 660 ويحتوي على ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وكاميرا مزدوجة بدقة (24 ميجابكسل بفتحة f/1.7″ + 5″ ميجابكسل) بالإضافة إلى كاميرا امامية بدقة 8 ميجابكسل وبفتحة f/2.0 مع زاوية عرض بزاوية 80 درجة.

وتشمل المواصفات أيضاً شاشة LCD IPS من نوع Gorilla Glass بحجم 5.7 بوصة وبدقة 2160 × 1080 بكسل وبنسبة ابعاد 18:9، ويأتي الهاتف بهيكل من الألمنيوم ويتوفر بمجموعة مختلفة من الألوان (الابيض او الاسود او الازرق او البنفسجي او الزهري).

يأتي الهاتف أيضاً بميزة الذكاء الاصطناعي المطورة من قبل شركة ZTE والتي تسمي ب NeoSmart AI، وتأتي مع زر صوتي خاص.

ستتمكن الكاميرا الخلفية من التقاط صور Portrait، كما ستسمح الكاميرا الأمامية بأسقاط ما يصل إلى 106 نقطة غير مرئية على الوجه لاستخدامها في فتح الهاتف عبر الوجه، هذا وبالإضافة إلى انه يوجد مستشعر للبصمة في الجزء الخلفي من الهاتف.

يتوفر الهاتف حالياً للطلب المسبق في الصين، وسيتم إطلاقه في 19 أبريل بسعر 230 يورو للنسخة ذات 64 جيجابايت و270 يورو للنسخة ذات 128 جيجابايت و280 يورو لنسخة Provence المحدودة ذات اللون البنفسجي. ولا توجد أي معلومات في الوقت الحالي حول توافر الهاتف خارج الصين.