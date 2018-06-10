أوقف موقع "تويتر" تطبيقه الذكي لنظام تشغيل ويندوز فون 8.1 تمامًا، مع سحب الدعم للمنصة بمجرد انتهاء يونيو الجاري، كما سحبت تويتر دعمها لنظام التشغيل ويندوز فون 10.
كما أن تطبيق تويتر لا يمكنه العمل على متصفح إنترنت إكسبلورر بسبب خلل يعرض بالخطأ صفحة غير مطلوبة بعد قيام المستخدم بإرسال تغريدة جديدة، أو الرد على أخرى وسيؤدي النقر على زر الرجوع إلى استعادة وضع الصفحة مرة أخرى.
ويمكن لمستخدمي أجهزة ويندوز فون 8.1 استخدام تطبيق تويتر التابع لطرف ثالث، والعديد من تطبيقات تويتر التابعة لجهة خارجية والمتاحة على متجر مايكروسوفت، ومنها Peregrine، weeTweet، تويت وهمية.
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يبدو أن المغنية الأسترالية كايلي مينوغ، استطاعت أن تتجاوز انفصالها من خطيبها السابق الممثل جوشوا ساس، لتبدأ في دخول علاقة جديدة مع بول سولومونز، المدير الإبداعي لمجلة "جي كيو" البريطانية، ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، التقطت عدسات المصورين، بعض الصور لمغنية البوب الشهيرة وهي تبدو بسعادة غامرة حاملة باقة من الزهور في أحد شوارع لندن، يوم الجمعة. وبدت مينوغ البالغة من العمر 50 عامًا، بإطلالة جميلة ومذهلة، حيث ارتدت فستانًا أبيض طويل فضفاض، مكملًا بالزهور الوردية المشرقة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الذهبية اللافتة ذات كعب عال، وربطت خصلات شعرها في عقدة أنيقة، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم والبسيط مع أحمر الشفاة الوردي. وظهرت كيلي مسرورة بعد أن شوهدت تتبادل القبلات مع صديقها الجديد بول سولومونز، البالغ من العمر 43 عامًا، وهو المدير الإبداعي للمجلة البريطانية "جي كيو" ، في احتفال عيد ميلادها
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