قدمت شركة Nubia علامتها الفرعية الجديدة "Red Magic" في الامس، واليوم أعلنت الشركة ان هذه العلامة التجارية الفرعية ستصدر أول هاتف لها في 19 ابريل، وهو هاتف مخصص للألعاب يطلق عليه اسم "Red Devil" حيث وصفته الشركة بانه اول هاتف ذكي للألعاب، وفقاً للملصق الرسمي الذي نشره موقع Weibo.
وإذا ألقينا نظرة على هذه الصورة، فسنتمكن من رؤية شعار الشركة وتاريخ الإصدار وبعض المعلومات المشتركة باللغة الصينية. وتؤكد الحروف المكتوبة على الصورة بأن الهاتف سيطلق عليه اسم "Red Devil"، ووفقاً للمعلومات المقدمة، فإن الشركة تشير إلى ان الهاتف سيكون اول هاتف محمول يقدم العاب e-Sports. لا زلنا لا نعرف كيف سيكون شكل الهاتف ولكن يبدو ان الشركة ستوفر ثلاث تصاميم من الهاتف، حيث صرحت من قبل في مؤتمر الجوالات العالمي خلال هذا العام انها ستقدم ثلاثة تصاميم مختلفة من هاتفها المخصص للألعاب. على أي حال، فمن المؤكد ان الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 845 64-bit ثماني النواه، والذي يعتبر من أقوى المعالجات الموجودة في الوقت الحالي.
أما عن المواصفات الأخرى، فسيأتي الهاتف بشاشة حجمها حوالي 6 بوصة على الأقل والتي ستوفر دقة 2160 × 1080 بكسل، ومن المحتمل ان يصل حجم الذاكرة العشوائية إلى 8 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية ذات سعة كبيرة للتناسب مع الألعاب.
ومن الجدير بالذكر ان شاومي تخطط أيضاً لإصدار هاتف مخصص للألعاب Black Shark في 13 ابريل، مما يعني انه سيكون هناك منافسة شديدة بين الهاتفين.
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