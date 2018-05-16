قالت مؤسسة موزيلا إن متصفح فايرفوكس الشهير يتيح إمكانية تسجيل الدخول بمواقع الويب وخدمات الإنترنت بدون كلمة مرور اعتبارا من الآن، وذلك بفضل واجهة WebAuthn المدمجة في الإصدار 60 الجديد.
ويحتاج المستخدم فقط إلى وحدة USB خاصة (توكن)، ولكن يشترط أن تدعم الخدمة المعنية طريقة المصادقة، التي سيتم اعتمادها قريبا كمعيار إنترنت.
وبدلاً من ذلك يمكن استعمال توكن WebAuthn كمصادقة ثنائية العامل عند تسجيل الدخول في مواقع الويب، من أجل تأمين الحساب المعني بصورة أفضل، وهذا يعني أنه يتوجب على المستخدم إدخال كلمة المرور، بالإضافة إلى التحقق من هوية المستخدم عن طريق توكن USB.
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تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على السجادة الحمراء في الحدث الخيري التي تقيمه مؤسسة روبن هود، في مركز مؤتمرات جاكوب جافيتس، لجمع التبرعات لمساعدة الفقراء، في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة. وخطفت المغنية والراقصة الأميركية، البالغة من العمر 48 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأكثر سحرًا، وارتدت فستان سهرة طويل وبسيط من اللون الأسود، مع الأكتاف المرفوعة، وشقًا يقسم الفستان من الجانب الأيمن ممتزجا بجزء من نسيج شفاف، وزين الفستان بزهور جميلة متلألئة. وأكملت لوبيز إطلالتها المثيرة بتصفيف شعرها الانسيابى بشكل حاد من الأمام لينسدل بطبيعته على ظهرها، ووضعت زوجًا من الأقراط المتدلية، كما حملت حقيبة صغيرة مبهرة مرصعة بالجواهر، بالإضافة إلى أنها اختارت مكياجًا ناعمًا، وزوجًا من الأحذية السوداء ذات الكعب العال. وظهرت لوبيز بصحبة لاعب البيسبول "أليكس رودريجوز" الذى رافقها طوال الحفل وتبادلا القبلات معا، وظهر بإطلالة انيقة ايضا حيث ارتدى
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