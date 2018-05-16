قالت مؤسسة موزيلا إن متصفح فايرفوكس الشهير يتيح إمكانية تسجيل الدخول بمواقع الويب وخدمات الإنترنت بدون كلمة مرور اعتبارا من الآن، وذلك بفضل واجهة WebAuthn المدمجة في الإصدار 60 الجديد.

ويحتاج المستخدم فقط إلى وحدة USB خاصة (توكن)، ولكن يشترط أن تدعم الخدمة المعنية طريقة المصادقة، التي سيتم اعتمادها قريبا كمعيار إنترنت.

وبدلاً من ذلك يمكن استعمال توكن WebAuthn كمصادقة ثنائية العامل عند تسجيل الدخول في مواقع الويب، من أجل تأمين الحساب المعني بصورة أفضل، وهذا يعني أنه يتوجب على المستخدم إدخال كلمة المرور، بالإضافة إلى التحقق من هوية المستخدم عن طريق توكن USB.