كوالكوم تعلن عن رقاقة snapdragon 850 لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا
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كوالكوم تعلن عن رقاقة "Snapdragon 850" لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا

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العرب اليوم - كوالكوم تعلن عن رقاقة "Snapdragon 850" لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا

Snapdragon 850
واشنطن - العرب اليوم

أعلنت شركة تصنع الرقاقات كوالكوم عن منصة الحاسبات المحمولة Snapdragon 850 المصممة لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا، وذلك بالتزامن مع مشاركتها في فعاليات معرض Computex 2018 في تايوان، وتتعهد الشركة بزيادة تصل إلى 30 في المئة من حيث الأداء، وزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف في أداء الذكاء الاصطناعي، وبزيادة في سرعة الاتصال عبر شبكات LTE إلى 1.2 جيجابت في الثانية، وما يصل إلى 25 ساعة من الاستخدام المتواصل.

ويعتبر معالج Snapdragon 850 الجديد بمثابة معالج محسن من Snapdragon 845، الذي ظهر لأول مرة ضمن الهواتف في وقت سابق من هذا العام، وبالرغم من أن مقارنات كوالكوم المذكورة هي ضد Snapdragon 835، وهو أول معالج هاتف محمول يدعم أجهزة الحاسب المتصلة دائمًا، إلا أنه من الواضح أن كوالكوم ترغب بمنح أجهزة حاسب ويندوز Windows 10 المعتمدة على معماريات ARM رقاقة معالجة مخصصة.

وبغض النظر عن كون رقاقة Snapdragon 850 غير مصممة بشكل كامل لأجهزة الحاسب الشخصية، إلا أن استخدامها يقتصر على أجهزة الحاسب المتصلة دائمًا، بحيث أنها لن تستعمل ضمن أي من الهواتف المحمولة، وأوضحت كوالكوم أن شركة سامسونج ستكون أول من يستخدم رقاقة Snapdragon 850 ضمن جهاز مستقبلي من تصنيعها.

وقال أليكس كاتوزين Alex Katouzian، نائب رئيس شركة كوالكوم: "بالاعتماد على أجهزة الحاسب المتصلة دائمًا Always On التي تم الإعلان عنها خلال العام الماضي بالشراكة مع مايكروسوفت، فإنه يسرنا الآن العمل مع سامسونج للمساعدة في توفير إمكانية تنقل حقيقية للمستهلكين مع ميزات الإنتاجية والترفيه في ويندوز 10، ويعد عملنا مع رواد المحمول مثل سامسونج أمرًا مهمًا لتوسيع هذه الفئة ومساعدتنا على تقديم الجيل التالي من أجهزة AlwaysOn و Always Connected إلى المستهلكين".

وكانت شركتا مايكرسوفت وكوالكوم قد أعلنتا في شهر ديسمبر عن رؤيتهما لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا، بحيث كان الشركاء أسوس وإتش بي أول من عرض أجهزة ويندوز 10 مدعومة برقاقات Snapdragon من كوالكوم وهي Asus NovaGo و HP ENVY x2، وانضمت لينوفو أيضًا بعد بضعة أشهر، والآن تسلط كوالكوم الضوء هذه المرة على شركة سامسونج مع انضمامها، وذلك على الرغم من أنها لم تذكر اسم الجهاز.

وقال كيونجسيك تشوي Kyungsik Choi، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات في بيان: "في سامسونج، نحن نفهم الاحتياجات الفريدة لعملائنا ونهدف إلى ابتكار ابتكارات جديدة لدعم أسلوب حياة التنقل، بحيث يتيح لنا هذا التعاون مع شركة كوالكوم ومنصة الحاسبات المحمولة Snapdragon 850 توفير خبرات حوسبة متحركة دائمًا ومتواصلة لعملائنا".

وأوضحت شركة كوالكوم أبرز مواصفات رقاقة Snapdragon 850، حيث تتضمن مودم X20 LTE بسرعة تنزيل تبلغ 1.2 جيجابت في الثانية، وسرعة تحميل تبلغ 150 ميجابايت في الثانية، مع أنوية Kryo 385 المبنية اعتمادًا على معمارية Arm Cortex بتردد يصل إلى 2.96 جيجاهيرتز وما يصل إلى 8 أنوية.

كما تتضمن الرقاقة وحدة معالجة الرسوميات Adreno 630 الداعمة لتقنيات Open GL ES 3.2 و Open CL 2.0 و Vulkan و DirectX 12 وتشغيل فيديو بدقة Ultra HD والقدرة على التعامل مع فيديوهات بدقة 4K أو 3840×2160 بيكسل بمعدل 30 إطار في الثانية، مع الإشارة إلى أن المعالج مصنع وفق تقنية 10 نانومتر من الجيل الثاني مثل Snapdragon 845.

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كوالكوم تعلن عن رقاقة snapdragon 850 لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا كوالكوم تعلن عن رقاقة snapdragon 850 لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا



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كوالكوم تعلن عن رقاقة snapdragon 850 لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا كوالكوم تعلن عن رقاقة snapdragon 850 لأجهزة الحاسب المتصلة دائمًا



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