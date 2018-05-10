تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على هاتف جديد متوسط العتاد والمواصفات وموجه للسوق الصيني بشكل رئيسي ، يحمل الهاتف اسماً غريباً بعض الشيء لدرجة انني قمت بالبحث عبر اكثر من مصدر للتأكد من صحة الإسم قبل كتابة الخبر.

يحمل الهاتف اسم جالكسي S8 لايت وسيقدم مواصفات لابأس بها لمن يرغب في اقتنائه تبدأ من شاشة انفينيتي بحجم 5.7 إنش بتقنية AMOLED.

سيحمل الهاتف أيضًا معالج ثماني الانوية مع 4GB ذاكرة عشوائية و 64GB ذاكرة تخزين مع كاميرا خلفية بدقة 16MP وكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8MP.

سيعمل الهاتف بنظام أندرويد أوريو 8.1 على بطارية بحجم 3000 مللي امبير ، وبحسب المصدر ستكشف سامسونج عن الهاتف يوم 21 مايو القادم حيث سيبدأ بيع الهاتف باللون الاحمر والاسود مباشرة .