تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على هاتف جديد متوسط العتاد والمواصفات وموجه للسوق الصيني بشكل رئيسي ، يحمل الهاتف اسماً غريباً بعض الشيء لدرجة انني قمت بالبحث عبر اكثر من مصدر للتأكد من صحة الإسم قبل كتابة الخبر.
يحمل الهاتف اسم جالكسي S8 لايت وسيقدم مواصفات لابأس بها لمن يرغب في اقتنائه تبدأ من شاشة انفينيتي بحجم 5.7 إنش بتقنية AMOLED.
سيحمل الهاتف أيضًا معالج ثماني الانوية مع 4GB ذاكرة عشوائية و 64GB ذاكرة تخزين مع كاميرا خلفية بدقة 16MP وكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8MP.
سيعمل الهاتف بنظام أندرويد أوريو 8.1 على بطارية بحجم 3000 مللي امبير ، وبحسب المصدر ستكشف سامسونج عن الهاتف يوم 21 مايو القادم حيث سيبدأ بيع الهاتف باللون الاحمر والاسود مباشرة .
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ظهر الثنائي إرينا شايك وجوليان مور، على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلم "Yomeddine- يوم الدين" خلال مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 لهذا العام، في فرنسا. وظهرت عارضة الأزياء الروسية، والممثلة الحائزة على جائزة أوسكار بإطلالة رائعة باللون الأسود وسط عدد كبير من أبرز وألمع نجوم هوليوود . وحضر الثنائي للاحتفال بالعرض الأول لفيلم "يوم الدين" للمخرج الكبير أبو بكر شوقي، الذي يتبع قصة الأبرص في مصر، وتم ترشيحه لجائزة السعفة الذهبية في مهرجان عام 2018. وظهرت ايرينا البالغة من العمر 32 عامًا بفستان طويل ذا تنورة متدفقة أظهرت لمحة عن ساقيها الرشيقتين وزوج من الصنادل السوداء ذات الكعب العال. وأضافت إيرينا مزيدا من التألق إلى مظهرها بقلادة من الألماس التي ارتدتها مع زوج من الأقراط المتطابقة. وأكملت عارضة الأزياء الروسية إطلالاتها بتصفيفة شعر أنيقة وأضفت جمالًا طبيعيًا لملامحها بمكياج
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