جوجل تطلق موقع جديد لمنصة الذكاء الإصطناعي

أطلقت شركة جوجل موقعها الخاص بالذكاء الإصطناعي ai.google بدلاً من موقع الأبحاث السابق research.google.com ضمن خطة لنشر خدماتها للمستخدمين بشكل أوسع.
وقالت الشركة إن التزامها تجاه المستخدمين بشكلٍ عام، جعلها تصب تركيزها على تقنيات الذكاء الاصطناعي بأقسامها المتنوعة؛ مثل الحوسية، الصحة، تعليم الآلة، وغيرها من الأقسام. وهو الأمر الذي وفرته ضمن منتجاتها ومنصاتها المختلفة.
كما أوضحت الشركة بأنها تريد جمع تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوحيدها ضمن منصة واحدة، بدلاً من تواجدها على موقع الأبحاث بالاسم العام، وهو ما جعلها تُطلق الموقع باسم الجديد لمساعدة الجميع على الاستفادة من التقنيات.
وبذلك، فإن جميع الحسابات الخاصة بالموقع السابق سيتم إعادة تسميتها إلى الاسم الجديد، وهو الأمر الذي سينطبق على جوجل بلس وتويتر.
وبخصوص البيانات والمعلومات على الموقع السابق، فإن المستخدمين سيتمكنون من رؤيتها بشكل طبيعي، حيث ما تزال الروابط تعمل على الموقع كما هو الحال مع الموقع الجديد.
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تألقت نجمة هوليوود إليزابيث هيرلي، في إطلالة أنيقة ومميزة خلال حضورها حفلة "Carat+" للمجوهرات في مركز"Antwerp World Diamond" العالمي للمجوهرات في بلجيكا. وظهرت الممثلة العالمية في الحدث المقام في مدينة أنترويرب البلجيكية، بفستان طويل لامع من الترتر الذهبي كشف عن قوامها الرشيق المتناسق على الرغم من سنوات عمرها الـ 52 . وجذبت عارضة الأزياء السابقة، التي اشتهرت بعرض صور مثيرة لها وهي ترتدي البيكيني على موقع الانستغرام، الأنظار إلى جسدها المتناسق في ثوبها الأنيق الذي نسقته مع صندل ذهبي ومكياج ناعم من ظلال العيون الدخاني وأحمر الخدود البرونزي ولمسة من أحمر الشفاه الوردي. وأكملت إطلالتها المذهلة بتصفيف شعرها الطويل في موجات ناعمة مع القليل من المجوهرات. ويأتي ظهور النجمة الشهيرة بعد أن تعرض منزلها الأسبوع الماضي للسطو حيث اخترق اللصوص نافذة الطابق العلوي لمنزلها وهربوا بمجوهرات باهظة الثمن ولازالوا طلقاء وجاري
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