تعرف على مواصفات هاتف smartisan r1

تستعد شركة Smartisan المصنعة للهواتف الذكية، بالكشف عن هاتف R1 فهو يعتبر أحد الهواتف الراقية التي تمتلك الكثير من المواصفات غير المسبوقة، والتي يأتي على رأسها مساحة تخزينية داخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، بجانب عدد من المواصفات المتطورة أيضا، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.

ويأتي الهاتف بشاشة تبلغ مساحتها 6.17 بوصة، مع نتوء فى الحافة العلوية، ومعالج كوالكوم Snapdragon 845، وذاكرة صوول عشوائي 6/8 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 26/128 جيجا بايت، 1 تيرا بايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل + 20 ميجابيكسل .

بالإضافة إلى بطارية بقوة 3,600 mAh، وميزة الشحن السريع Quick Charge 4+ من كوالكوم، كما أن نسخة 6 جيجابايت "رامات"+ 64 جيجابايت مساحة تأتي بسعر 549 دولار، ونسخة 6 جيجابايت "رامات" + 128 جيجابايت مساحة بسعر 627 دولار.

أما نسخة 8 جيجابايت "رامات" + 128 جيجابايت مساحة فتأتي بسعر 705 دولار، ونسخة 8 جيجابايت “رامات" + 1 تيرابايت مساحة تأتي بسعر 1388 دولار.