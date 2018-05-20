تعرف على مواصفات هاتف smartisan r1

تستعد شركة Smartisan المصنعة للهواتف الذكية، بالكشف عن هاتف R1 فهو يعتبر أحد الهواتف الراقية التي تمتلك الكثير من المواصفات غير المسبوقة، والتي يأتي على رأسها مساحة تخزينية داخلية تصل إلى 1 تيرا بايت، بجانب عدد من المواصفات المتطورة أيضا، وفقا لما نشره موقع GSM الهندي.
ويأتي الهاتف بشاشة تبلغ مساحتها 6.17 بوصة، مع نتوء فى الحافة العلوية، ومعالج كوالكوم Snapdragon 845، وذاكرة صوول عشوائي 6/8 جيجا بايت، ذاكرة داخلية 26/128 جيجا بايت، 1 تيرا بايت، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميجا بيكسل بفتحة f/2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل + 20 ميجابيكسل .
بالإضافة إلى بطارية بقوة 3,600 mAh، وميزة الشحن السريع Quick Charge 4+ من كوالكوم، كما أن نسخة 6 جيجابايت "رامات"+ 64 جيجابايت مساحة تأتي بسعر 549 دولار، ونسخة 6 جيجابايت "رامات" + 128 جيجابايت مساحة بسعر 627 دولار.
أما نسخة 8 جيجابايت "رامات" + 128 جيجابايت مساحة فتأتي بسعر 705 دولار، ونسخة 8 جيجابايت “رامات" + 1 تيرابايت مساحة تأتي بسعر 1388 دولار.
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ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
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