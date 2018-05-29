تستعد شركة أبل لطرح 3 هواتف جديدة خلال العام المقبل، منهم إصدار بديل لهاتف أيفون X، وستأتي الهواتف الجديدة بألوان مميزة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.

وكان قد زعم المحلل " جون تشانج" أن شركة أبل ستفرق النموذج الأرخص من هواتف ايفون عبر إطلاقه في عدة خيارات لونية جديدة، مثلما حدث مع هاتف iPhone 5c، حيث قال:" نظرًا لأن شركة آبل تطرح ثلاثة طرازات جديدة كل عام، فإننا نعتقد أن الشركة تحتاج إلى التفريق بين تصميمات طراز شاشات LCD عن طرازين OLED المتقدمين، ولعل أحد الخيارات المعقولة هو إضافة ألوان مختلفة."

وفقا لتشانج، فإن الألوان الجديدة لنسخة ايفون ستكون هي الأزرق والأصفر والوردي، وهي اختيارات مثيرة للاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أن أبل متمسكة حاليا بألوان الذهبي والأبيض والأسود والرمادي والوردي في معظم هواتفها وأجهزتها اللوحية.