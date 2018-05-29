تستعد شركة أبل لطرح 3 هواتف جديدة خلال العام المقبل، منهم إصدار بديل لهاتف أيفون X، وستأتي الهواتف الجديدة بألوان مميزة، وجاء هذا وفقًا لما نشره موقع هندي شهير.
وكان قد زعم المحلل " جون تشانج" أن شركة أبل ستفرق النموذج الأرخص من هواتف ايفون عبر إطلاقه في عدة خيارات لونية جديدة، مثلما حدث مع هاتف iPhone 5c، حيث قال:" نظرًا لأن شركة آبل تطرح ثلاثة طرازات جديدة كل عام، فإننا نعتقد أن الشركة تحتاج إلى التفريق بين تصميمات طراز شاشات LCD عن طرازين OLED المتقدمين، ولعل أحد الخيارات المعقولة هو إضافة ألوان مختلفة."
وفقا لتشانج، فإن الألوان الجديدة لنسخة ايفون ستكون هي الأزرق والأصفر والوردي، وهي اختيارات مثيرة للاهتمام، مع الأخذ في الاعتبار أن أبل متمسكة حاليا بألوان الذهبي والأبيض والأسود والرمادي والوردي في معظم هواتفها وأجهزتها اللوحية.
GMT 00:05 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايوالتحقيق مع "إنتل" بسبب تسريح 10,000 موظف لتراجع مبيعاتها
GMT 23:56 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوواتساب تُقدم ميزة جديدة لمستخدمى نظام "iOS".. تعرف عليها
GMT 23:51 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوابتكار "بشرة روبوتية" ذاتية الشفاء
GMT 23:49 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايو"جوجل" تمنح طالبا 35 ألف دولار لاكتشافه ثغرة أمنية
GMT 23:48 2018 الثلاثاء ,29 أيار / مايوتعرف على موعد طرح هاتف Galaxy Note 9
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
أرسل تعليقك