الإتصالات الصينية تكشف عن النسخة المحسنة من الهاتف galaxy s9

لا ترشدك إستراتيجية سامسونج بلطف نحو +Galaxy S9 بدون الكاميرا الجديدة أو الذاكرة العشوائية الإضافية، فالهاتف Galaxy S9 لا يمثل ترقية كبيرة عن Galaxy S8. لذلك، إذا كنت تريد هاتفًا رائدًا صغير الحجم من شركة سامسونج، فقد تكون محظوظا لأنه تم رصد هاتف جديد في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA يتم وصفه من قبل هذه الهيئة على أنه Galaxy S9 مع كاميرا خلفية مزدوجة، ولكن يجب أخذ أمرين بعين الإعتبار.
هذا الهاتف يضم شاشة Super AMOLED بحجم 5.8 إنش، وهو مزود بالمعالج Snapdragon 845، كما أنه يضم 4GB إلى 6GB من الذاكرة العشوائية، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكلا المستشعرين. ماذا يمكن أن تطلب أكثر؟
حسنا، الأمر الأول الذي ينبغي أخذه بعين الإعتبار هو أن المسرب الصيني الشهير @IceUniverse قام بنشر منشور جديد على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يقول فيه بأن ما نراه في الواقع هو نسخة جديدة من الهاتف Galaxy A8 وأن المواصفات التقنية خاطئة. والأمر الثاني الذي ينبغي أخذه بعين الإعتبار هو أن هيئة الإتصالات الصينية TENAA قامت بإزالة الصفحة التي تضم المواصفات وصور الهاتف.
نحن لا نهتم بما إذا كان هذا الهاتف سيحمل إسم Galaxy S9+ Mini أو Galaxy A8 أو أيا كان، ولكن إذا كانت المواصفات التقنية دقيقة وإذا كانت الكاميرا المزدوجة هي نفسها المستخدمة في الهاتف +Galaxy S9، فهذا سيكون بمثابة هاتف رائع لأولئك الذين يبحثون عن هاتف ذكي راقي بأبعاد صغيرة.
الجزء الأخير من الأخبار غير السارة هو أنه بغض النظر عن هوية هذا الهاتف، فيبدو أنه سيكون متاحا في الصين فقط، ولكن لا يزال بإمكاننا أن نحلم بإطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي في مرحلة ما.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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