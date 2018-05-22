صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال

ثغرات أمنية خطيرة حذرت منها خدمة أمان التكنولوجيا "هايزه سيكيوريتي" الألمانية في تطبيق التراسل الفوري المشفر Signal، وتُتيح للقراصنة إمكانية تسريب شفرات HTML إلى التطبيق، لسرقة كل الرسائل مثلًا.

وتكمن هذه الثغرات في نسخ البرنامج المخصصة لأجهزة ويندوز وماك ولينوكس؛ لذا يتعين على المستخدم تنزيل الإصدار الآمن 1.11 أو أعلى.