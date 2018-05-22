صدمة لمستخدمي تطبيق سيجنال

ثغرات أمنية خطيرة حذرت منها خدمة أمان التكنولوجيا "هايزه سيكيوريتي" الألمانية في تطبيق التراسل الفوري المشفر Signal، وتُتيح للقراصنة إمكانية تسريب شفرات HTML إلى التطبيق، لسرقة كل الرسائل مثلًا.
وتكمن هذه الثغرات في نسخ البرنامج المخصصة لأجهزة ويندوز وماك ولينوكس؛ لذا يتعين على المستخدم تنزيل الإصدار الآمن 1.11 أو أعلى.
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حصدَت المغنية الأميركية تايلور سويفت جائزتين تكريميتين في حفلة توزيع جوائز "بيلبورد" لعام 2018 المقامة في لاس فيغاس الأحد، بعد غياب عامين عن مِثل هذه الأحداث، آخرها حفلة توزيع جوائز "بي أم إي بوب" السنوية عام 2016. وتعدّ تايلور سويفت واحدةً مِن أكبر الفائزين في الحفلة إذ حصلت على اثنتين من أرفع الجوائز هما: أفضل مغنية وأكثر الألبومات الغنائية مبيعا في حفلة جوائز "بيلبورد ميوزيك" لعام 2018 التي أقيمت في ميدان "إم جي إم غاند غاردن" في لاس فيغاس. وضمنت مغنية البوب البالغة من العمر 28 عامًا، تسليط الضوء عليها بعد عودتها منتصرة بألبومها المثير للجدل بعنوان "Reputation"، الذي وجّهت من خلاله رسائل شرسة لأعدائها بما في ذلك: نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، وصديقتها السابقة المغنية الأميركية "كاتي بيري". ومِن الواضح أن تايلور كانت في حالة معنوية ممتازة بعد فوزها، إذ
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