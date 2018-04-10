على الرغم من وجود أدوات افتراضية من على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدم مسح ذاكرة التخزين المؤقت، والتي عادةً تشمل ملفات مخفية غير مرغوب فيها، إلا أن هناك عدد لا بأس به من التطبيقات المساعدة في هذه النقطة، أحدث هذه التطبيقات هو تطبيق Cache Cleaner Super والمتاح حصرًا ومجّانًا على نظام تشغيل أندرويد.
فيما يخص التطبيق فهو يفعل بالضبط ما يتم الإعلان عنه، والأهم من ذلك طريقة عمله عكس الطريقة الافتراضية، حيث يقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت دفعة واحدة وبنقرة واحدة، فمثلًا عند تصفحك للويب فإن المتصفّح يحفظ ملفات الصور كملفات مخفية، ويتم إنشاء هذه الملفات تلقائيًا، وفور الخروج من المتصفح تصبح هذه الملفات غير مفيدة.
والأهم من ذلك أنها تعكس سلبًا على أداء وسرعة الهاتف ككل، ناهيك عن تضمينها لمساحة تخزين انت غير مستفيد منها، لذا في المرة التالية لتي تجد فيها هاتفك بطيئًا فأنت تعرف ما يجب فعله، أخيرًا يُذكّرُكَ تطبيق Cache Cleaner Super بعملية مسح للملفات كل 6 ساعات، ان كنت من المهتمين يمكنك تحميله مجّانًا من هنا.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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