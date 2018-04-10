على الرغم من وجود أدوات افتراضية من على أجهزة أندرويد تتيح للمستخدم مسح ذاكرة التخزين المؤقت، والتي عادةً تشمل ملفات مخفية غير مرغوب فيها، إلا أن هناك عدد لا بأس به من التطبيقات المساعدة في هذه النقطة، أحدث هذه التطبيقات هو تطبيق Cache Cleaner Super والمتاح حصرًا ومجّانًا على نظام تشغيل أندرويد.

فيما يخص التطبيق فهو يفعل بالضبط ما يتم الإعلان عنه، والأهم من ذلك طريقة عمله عكس الطريقة الافتراضية، حيث يقوم بمسح ذاكرة التخزين المؤقت دفعة واحدة وبنقرة واحدة، فمثلًا عند تصفحك للويب فإن المتصفّح يحفظ ملفات الصور كملفات مخفية، ويتم إنشاء هذه الملفات تلقائيًا، وفور الخروج من المتصفح تصبح هذه الملفات غير مفيدة.

والأهم من ذلك أنها تعكس سلبًا على أداء وسرعة الهاتف ككل، ناهيك عن تضمينها لمساحة تخزين انت غير مستفيد منها، لذا في المرة التالية لتي تجد فيها هاتفك بطيئًا فأنت تعرف ما يجب فعله، أخيرًا يُذكّرُكَ تطبيق Cache Cleaner Super بعملية مسح للملفات كل 6 ساعات، ان كنت من المهتمين يمكنك تحميله مجّانًا من هنا.