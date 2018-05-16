بقلم أنتيجون ديفيس الرئيس العالمي للسلامة وكارونا ناين المدير العالمي لسياسات البرامج

أعلنت منصة فيسبوك اليوم عن إطلاق منصة خاصة لتمكين الشباب طابعهم الشخصي عليها حيث توفر المنصة الجديدة التي تحمل اسم بوابة الشباب 60 لغة من أهمها اللغة العربية، كما تعد المنصة مكان مركزي للمراهقين حيث تتضمن:

التثقيف:

معلومات حول الحصول على أقصى استفادة من منتجات فيسبوك مثل الصفحات والمجموعات والفعاليات والبيانات الشخصية المعلنة، والحفاظ على السلامة في ذات الوقت، بالإضافة إلى معلومات حول أنواع البيانات التي يجمعها فيسبوك وكيف نستخدمها.

أصوات الأقران:

يوضح للمراهقين حول العالم كيفية استخدام حسابهم الأول الشخصي بأسلوب جديد وإبداعي.

طرق التحكم في تجربتك:

نصائح سريعة حول الأمن، وتقديم التقارير عن المحتوى، وتحديد من يرى ما ينشره المستخدم.

مشورة:

التصرف الأمثل في حال أراد المستخدم الابتعاد لفترة عن التواصل الاجتماعي، وإرشادات حول كيفية الحصول على الاستفادة القصوى من الإنترنت.

وتوفر المنصة الجديدة أيضاً طرقاً جديدة لتوفير النصائح المباشرة للمراهقين على فيسبوك، وفي وقت مبكر من هذا الشهر، بدأنا في إرسال نصائح تثقيفية في التغذية الخبرية للمراهقين مثل التحكم في مَنْ يستطيع مشاهدة معلوماتهم الشخصية، وروابط تقودهم إلى مركز الوقاية من التنمر.

وفي الوقت الذي نقوم فيه ببناء منتجات تصل للمراهقين حول العالم، فإننا أيضاً نقوم بالآتي:

التحدث مع المراهقين:

من أجل بناء المنصة، تحدثنا مع مجموعات من المراهقين في المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة والبرازيل، وتحدثنا مع الكثيرين منهم خلال فعاليات مثل ورش يوم السلامة على الإنترنت في ساو باولو، ومنتدى WeMatter للشباب في كندا، وكذلك منتدى شبكة السلامة العالمية، كما سننظم جلسات حوارية خلال الأشهر المقبلة حتى نستمر في التعلم من المراهقين حول كيفية تفاعل الشباب مع فيسبوك.

توسيع مجلس السلامة الاستشاري:

رحبنا مؤخراً بـ Project Rockit، التي تكرس عملها لمعالجة التنمر في المدارس.

طلب النصائح من الآخرين:

نعمل مع صنّاع السياسات، وخبراء الخصوصية، والشركات الأخرى، ومصممى تجارب المستخدم حول توفير الأدوات والمعلومات التي يحتاج لها الشباب، وتستكمل تلك الجهود برامجنا الحالية مع مؤسسات مثل Skuola.net وجائزة ديانا، ChildNet وSaferNet ومؤسسة LearningLinks.

كما يمكن للمستخدمين حول العالم زيارة بوابة الشباب من هنا facebook.com/safety/youth