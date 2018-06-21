كشفت تقارير صحفية عالمية، اقتباس نظام تشغيل "آي أو إس 12" التابع لشركة "أبل" الأميركية ميزات عديدة من "أندرويد" التابع لشركة غوغل الأمريكية.
وأوضح موقع "غيزمودو"، التقني المتخصص، أن "أبل" اقتبست من منافستها "جوجل" 3 تقنيات رئيسية تتمتع بها "أندرويد" في نظام تشغيلها الأحدث.
وجاءت المميزات الثلاث عن النحو التالي:
- الإشعارات المجمعة: يقدم "آي أو إس 12" تقنية الإشعارات المجموعة، والتي تقدمها "أندرويد" في نسخ سابقة من نظامها، والتي تتيح للمستخدم إما تجاهل تلك التنبيهات أو فتحها مباشرة أما من شاشة القفل أو من الشاشة الرئيسية.
- البطارية: يقدم "آي أو إس 12" تقنيات جديدة للتعرف على قدرات البطارية والتطبيقات التي تستهلكها والمدة المتوقعة، بطريقة لم تكن تقدمها فيما سبق، وهو موجود كذلك منذ مدة في نظام "أندرويد".
- التعرف التلقائي على كلمات المرور: دوما ما كانت أجهزة "آيفون" لا تتعرف تلقائيا على مختلف كلمات مرور المستخدم، ما جعل مستخدمين يلجأون إلى تطبيقات خارجية للتمتع بتلك التقنية، لكن تحديث "آي أو إس 12" تمتع بتلك الميزة، وهو ما تم اقتباسه أيضا من نظام تشغيل "أندرويد".
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