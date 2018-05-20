طرحت شركة آسوس رسميا هاتفها الذى الجديد Live L1 والذى يعتبر أول هاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد "أوريو جو" من قبل الشركة، وهو يأتى بشاشة عالية الوضوح بقياس 5.45 بوصة، بنسبة عرض لارتفاع 9:14، وشاشة تغطى حوالى 82% من مساحة الواجهة الامامية، مدعوم بمعالج من نوعية Snapdragon 425 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائى 2 جيجابايت.
ووفقا لما نشره fonearena الهندى، يمتلك هاتف Live L1 الجديد واجهة تشغيل ZenUI 5، كما يحتوى على كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بصمة الوجه، مع وجود شريحتى اتصال SIM، وكارت microSD، وبطارية 3000mAh.
ويأتي هاتف Asus Zenfone Live L1 فى اللون الأسود والأزرق والذهبى والوردى، وهو متاح بسعر 98 دولار لنسخة 2 جيجابايت، و120 دولار لنسخة 3 جيجابايت.
GMT 23:36 2018 الأحد ,20 أيار / مايوالهاتف "Huawei Honor 10" ينفد في أوروبا
GMT 23:34 2018 الأحد ,20 أيار / مايوسامسونج Galaxy Note 9 المنتظر يضم مساعد Bixby 2.0
GMT 23:29 2018 الأحد ,20 أيار / مايوتعرف على مواصفات هاتف Smartisan R1
GMT 23:26 2018 الأحد ,20 أيار / مايوجلاكسي نوت 9 ينطلق رسميًا في هذا الموعد
GMT 23:24 2018 الأحد ,20 أيار / مايوتعرف على مفاجأة "فيسبوك" للمسوقين
ظهرت النجمة فيكتوريا بيكهام بإطلالة أنيقة وجذّابة برفقة زوجها لاعب كرة القدم في فريق مانشستر يونايتد السابق، ديفيد بيكهام، في حفلة زفاف الأمير هاري وميجان ماركل الملكي، السبت. ارتدت فيكتوريا بيكهام أيقونة الأزياء ذات الـ44 عاما، فستانا أنيقا كلاسيكيا يتألف مِن سترة مفتوحة الأكمام باللون الكحلي مع تنورة بقصة مستقيمة ونسّقتها مع حذاء "STILLETTO" أحمر وحقيبة صغيرة، عند وصولها إلى قصر وندسور الملكي، إلى جانب ديفيد، 43 عاما، الذي كان يرتدي بدلة مزدوجة الصدر. ولم تذكر فيكتوريا عبر حسابها لأي مصمم ترتدي، لكن يُرجّح أنها ترتدي مِن تصاميمها. اكتفت فيكتوريا بتبرّج بسيط يرتكز على العيون والمكياج النيود مع قبعة بشباك موحدة اللون، فبدت كفرد من العائلة المالكة. وانضمت فيكتوريا إلى عدد كبير من المشاهير الذين حضروا إلى الكنيسة للمشاركة في الاحتفال، إلى جانب نجم هوليوود توم هاردي، والممثلة كاري موليجان، والثنائي
أرسل تعليقك