طرحت شركة آسوس رسميا هاتفها الذى الجديد Live L1 والذى يعتبر أول هاتف يعمل بنظام التشغيل اندرويد "أوريو جو" من قبل الشركة، وهو يأتى بشاشة عالية الوضوح بقياس 5.45 بوصة، بنسبة عرض لارتفاع 9:14، وشاشة تغطى حوالى 82% من مساحة الواجهة الامامية، مدعوم بمعالج من نوعية Snapdragon 425 SoC، مع ذاكرة وصول عشوائى 2 جيجابايت.

ووفقا لما نشره fonearena الهندى، يمتلك هاتف Live L1 الجديد واجهة تشغيل ZenUI 5، كما يحتوى على كاميرا خلفية 13 ميجا بكسل مع فلاش LED وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى بصمة الوجه، مع وجود شريحتى اتصال SIM، وكارت microSD، وبطارية 3000mAh.

ويأتي هاتف Asus Zenfone Live L1 فى اللون الأسود والأزرق والذهبى والوردى، وهو متاح بسعر 98 دولار لنسخة 2 جيجابايت، و120 دولار لنسخة 3 جيجابايت.