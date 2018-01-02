تطبيق wechat ينفى تخزين رسائل المستخدمين ومراقبتهم

نفت شركة Tencent المالكة لتطبيق التراسل WeChat الذى يمتلك شعبية كبيرة فى الصين الادعاءات التى قالت إنها تخزن سجل الدردشة الخاص بمستخدمى تطبيقها، وذلك بعد أن نقل عن أحد كبار رجال الأعمال فى تقارير إعلامية قوله إنه يعتقد أن Tencent تراقب حسابات الجميع.وقال تطبيق WeChat إنه لا يقوم بتخزين أى سجلات متعلقة بالدردشة التى يجريها المستخدمين،

حيث يتم تخزين مثل هذه البيانات فقط على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المملوكة للمستخدم، كما لم ولن يتم استخدام أى محتوى متعلق بدردشات المستخدم فى تحليل البيانات الكبيرة للبحث عن كلمات مفتاحية أو مواضيع حديث المستخدمين، والشائعات التى تقول إن التطبيق يراقب المحادثات يوميا خاطئة وهناك سوء فهم.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن "لى تشوفو" رئيس شركة Geely Holdings، والمالك للعلامة التجارية "فولفو" للسيارات، قوله يوم الاثنين إن رئيس شركة Tencent "ما هواتنغ" يراقب الرسائل التى يتم تبادلها على "وى شات" يوميا.

جدير بالذكر أن سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق WeChat تنص على أن الشركة يمكن أن تكشف عن معلومات المستخدمين للسلطات عند الطلب منها.