بعدما أعلنت شركة أبل عن نظام تشغيل iOS 12 والمزايا الجديدة الخاصة به، كشفت الشركة الأمريكية عن نظام تشغيل ماك الجديد والذى أطلقت عليه اسم "macOS Mojave".

وكشفت أبل أن النظام الجديد يدعم ميزة الوضع الليلى والتى تتيح للمستخدمين تحويل واجهة المستخدم للون الأسود، كما أن نظام التشغيل يوفر معه تغييرا كبيرا فى متجر البرامج الخاصة بالشركة، حيث إن واجهة المستخدم ستصبح شبيهة بشكل أكبر بمتجر "آب ستور" الخاص بتطبيقات الهواتف الذكية.

كما كشفت شركة أبل أيضا عن طرح تطبيق أخبار أبل على النظام لسهولة حصول المستخدمين على آخر الأخبار، فيما كشفت الشركة أن النظام سيوفر الكثير من المميزات للمستخدمين بما فى ذلك أخذ لقطات شاشة بشكل أفضل، إضافة إلى تسجيل لقطات الشاشة على شكل مقاطع وحفظها بصيغة الفيديو.

كما حدثت شركة ابل طريقة البحث بنظام التشغيل "macOS Mojave"، حيث ستظهر الأيقونات بشكل أوضح، وستكون طريقة العرض مميزة خاصة للصور.