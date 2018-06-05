بعدما أعلنت شركة أبل عن نظام تشغيل iOS 12 والمزايا الجديدة الخاصة به، كشفت الشركة الأمريكية عن نظام تشغيل ماك الجديد والذى أطلقت عليه اسم "macOS Mojave".
وكشفت أبل أن النظام الجديد يدعم ميزة الوضع الليلى والتى تتيح للمستخدمين تحويل واجهة المستخدم للون الأسود، كما أن نظام التشغيل يوفر معه تغييرا كبيرا فى متجر البرامج الخاصة بالشركة، حيث إن واجهة المستخدم ستصبح شبيهة بشكل أكبر بمتجر "آب ستور" الخاص بتطبيقات الهواتف الذكية.
كما كشفت شركة أبل أيضا عن طرح تطبيق أخبار أبل على النظام لسهولة حصول المستخدمين على آخر الأخبار، فيما كشفت الشركة أن النظام سيوفر الكثير من المميزات للمستخدمين بما فى ذلك أخذ لقطات شاشة بشكل أفضل، إضافة إلى تسجيل لقطات الشاشة على شكل مقاطع وحفظها بصيغة الفيديو.
كما حدثت شركة ابل طريقة البحث بنظام التشغيل "macOS Mojave"، حيث ستظهر الأيقونات بشكل أوضح، وستكون طريقة العرض مميزة خاصة للصور.
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ظهرت عارضتا الأزياء كايا جربر وبيلا حديد، على منصة عرض أزياء المصمّم الشهير ألكساندر وانغ، ليلة الأحد في مدينة نيويورك الأميركية. ووفقا إلى صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ظهرتا بإطلالة مميزة مِن سترات جلدية كبيرة الحجم، وشورت، وحمالات صدر من الدانتيل في العرض الذي أقيم بمنطقة South Street Seaport Pier 17 في نيويورك. وتعدّ هذه المجموعة، التي كانت متوفّرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول، مستوحاة من أزياء والدي وانغ وتضم مجموعة من القطع الأنيقة والعصرية. وارتدت جربر البالغة من العمر 16 عاما، على المدرج أحذية الكاحل الرياضية مع الجوارب البيضاء بالإضافة إلى شورت من الجينز مربوط عند الخصر بحزام أسود، ونسقته مع سترة جلدية، وحمالة صدر سوداء من الدانتيل، وزوج من قفازات الدراجة النارية وظهرت بيلا حديد، البالغة من العمر 21 عاما، بنفس الحذاء والجوارب التي ارتدتها جربر، وكانت تتدلى من يدها اليسرى
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