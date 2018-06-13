كشفت تقارير إخبارية عن مفاجآت "غير مسبوقة"، تجهزها شركة "أبل" الأمريكية لعملائها بمناسبة فعاليات نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

ومن المقرر أن تنطلق البطولة اليوم الخميس 14 يونيو، وستجمع مباراة الافتتاح روسيا "مستضيف الكأس" مع السعودية، وستستمر فعاليات المونديال نحو شهر كامل.

وقال موقع "ماك رامورز" التقني المعني بأخبار "أبل"، إنها أعدت لعملائها بمناسبة كأس العالم تطوير خدمات المساعد الصوتي الذكي "سيري".

كما دعمت كذلك متجر التطبيقات الخاص بها "آب ستور" بتطبيقات عديدة خاصة بكأس العالم، وتطبيق مميزة للأخبار اليومية الخاصة بالمونديال.

وأوضحت "أبل" أن مساعد "سيري" يمكن أن تسأله عن نتائج المباريات أو تواريخ المنتخبات أو أخبار لاعبين بعينهم أو مواعيد اللقاءات ليجيبك بمنتهى الدقة.

ويشارك في نهائيات كأس العالم، أربع منتخبات عربية هي، السعودية ومصر والمغرب وتونس.