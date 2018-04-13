تعودنا أن تختلف أنواع البرمجيات الخبيثة التي تصيب أجهزة الكمبيوتر ويظل هدفها واحد؛ المال. فتستهدف برمجية خبيثة جهازك وتقوم بتشفير ملفاتك ويصبح جهازك جثة هامدة ويساومك المجرمون على دفع مئات الدولارات أو العملات الرقمية البيتكوين كي يفتحوا لك كل شيء. يختلف الأمر كثيرًا هذه المرة مع برمجية الفدية PUBG الجديدة من نوعها، فكل ما تطلبه منك البرمجية هو اللعب.

كان قد كشف تقرير أعده موقع BleepingComputer عن اكتشاف فريق MalwareHunterTeam المتخصص في مكافحة البرمجيات الخبيثة لبرمجية PUBG. وأوضح التقرير أن البرمجية تستهدف الجهاز وتقوم بتشفير ملفات المستخدم وتحديثها ليتغير امتدادها إلى .PUBG، وتظهر على الشاشة رسالة تُخطِر المستخدم بإصابة جهازه وتشفير ملفاته. وتقدم له خياران لفتح الكمبيوتر مرة أخرى. الأول هو الاستمتاع بلعبة “PlayerUnknown’s Battlegrounds” ويُختصر اسمها إلى PUBG، أما الثاني فهو إدخال رمز لاستعادة ملفاته. ويظهر هذا الرمز على الشاشة وكل ما على المستخدم هو نسخه وإلصاقه.

وتبدأ البرمجية الخبيثة بمراقبة الجهاز منذ بدء بدء تشغيل اللعبة وفور اكتشاف البرمجية لتشغيل اللعبة، يتم فك تشفير الملفات على الفور تلقائيًا.

ويعُد المتخصصون هذه البرمجية بمثابة جرس إنذار ينبهك إلى أن جهازك مفتوح أمام الهجمات. وأنه عليك الاستعانة ببرامج حماية قوية. أما البرمجية الخبيثة فلا تزيد عن كونها مزحة تافهة لا تطلب منك أموالاً وتطلق سراح ملفاتك على الفور. وربما يكون صاحب البرمجية الخبيثة هو أحد المهووسين بلعبة PUBG وهو ما دفعه إلى الضغط على الآخرين بأسلوب سخيف للاستمتاع باللعبة.