أعلنت شركة إل جي اليوم عبر مدونتها الرسمية موعد الكشف عن هاتفها الجديد LG G7 ThinQ والذي سيكون أحدث هواتف الشركة للعام الجاري 2018.
وبحسب ماذكرت الشركة فإن الكشف عن الهاتف سيكون يوم 2 مايو في نيويورك و3 مايو في سيول التي ستتأخر يومًا بسبب فارق التوقيت لحصر الشركة على أن يتم الحدث بنفس الوقت في المدينتين.
الهاتف بات واضح المعالم تقريبًا من التسريبات القادمة ويتوقع انيقدم شاشة 6 إنش مع نتوء في الأعلى وسيعمل بمعالج سناب دراجون 845 مع 4GB رام و 64GB ذاكرة تخزين داخلي.
سيحمل الهاتف من الخلف كاميرتين مزدوجه ومن المنتظر ان تعمل هذه المواصفات على بطارية بسعة 3300 مللي امبير بنظام اندرويد اوريو 8.0 مع مزايا الذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في هاتف V30 مؤخراً.
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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