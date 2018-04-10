أعلنت شركة إل جي اليوم عبر مدونتها الرسمية موعد الكشف عن هاتفها الجديد LG G7 ThinQ والذي سيكون أحدث هواتف الشركة للعام الجاري 2018.

وبحسب ماذكرت الشركة فإن الكشف عن الهاتف سيكون يوم 2 مايو في نيويورك و3 مايو في سيول التي ستتأخر يومًا بسبب فارق التوقيت لحصر الشركة على أن يتم الحدث بنفس الوقت في المدينتين.

الهاتف بات واضح المعالم تقريبًا من التسريبات القادمة ويتوقع انيقدم شاشة 6 إنش مع نتوء في الأعلى وسيعمل بمعالج سناب دراجون 845 مع 4GB رام و 64GB ذاكرة تخزين داخلي.

سيحمل الهاتف من الخلف كاميرتين مزدوجه ومن المنتظر ان تعمل هذه المواصفات على بطارية بسعة 3300 مللي امبير بنظام اندرويد اوريو 8.0 مع مزايا الذكاء الاصطناعي التي تم اطلاقها في هاتف V30 مؤخراً.