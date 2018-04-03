غو برو تطلق كاميرا أكشن جديدة للمبتدئين

أعلنت شركة غو برو عن إطلاق كاميرا أكشن جديدة للمبتدئين.

وأضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا "هيرو" الجديدة تتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 2560×1440 بكسل، ما يصل إلى 60 صورة في الثانية، ويمكن الغوص بها حتى عمق 10 أمتار تحت الماء، ويتم إرسال مقاطع الفيديو المسجلة إلى تطبيق الهاتف الجوال المرتبط بها.

ويمكن استعمال كاميرا الأكشن الجديدة عن طريق شاشة لمسية قياس 2 بوصة، إضافة إلى استجابة الكاميرا للأوامر الصوتية، وتتناسب كاميرا "غو برو هيرو" الجديدة مع أكثر من 30 حاملاً من حوامل "غو برو" الحالية، ويبلغ سعرها حوالي 200 دولار أمريكي.