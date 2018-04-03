غو برو تطلق كاميرا أكشن جديدة للمبتدئين

أعلنت شركة غو برو عن إطلاق كاميرا أكشن جديدة للمبتدئين.
وأضحت الشركة الأمريكية أن الكاميرا "هيرو" الجديدة تتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 2560×1440 بكسل، ما يصل إلى 60 صورة في الثانية، ويمكن الغوص بها حتى عمق 10 أمتار تحت الماء، ويتم إرسال مقاطع الفيديو المسجلة إلى تطبيق الهاتف الجوال المرتبط بها.
ويمكن استعمال كاميرا الأكشن الجديدة عن طريق شاشة لمسية قياس 2 بوصة، إضافة إلى استجابة الكاميرا للأوامر الصوتية، وتتناسب كاميرا "غو برو هيرو" الجديدة مع أكثر من 30 حاملاً من حوامل "غو برو" الحالية، ويبلغ سعرها حوالي 200 دولار أمريكي.
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يبدو أن النجمة العالمية سيلينا غوميز، بعد انفصالها مؤخرًا عن حبيبها المغني الشهير جاستن بيبر، تستمتع بالطقس الربيعي، حيث رصدتها عدسات المصوريين أثناء توجهها إلى خدمات الكنيسة لعيد الفصح في لوس أنجلوس، حيث جذبت البالغة من العمر 25 عامًا، الأنظار بإطلالتها الأنيقة، مرتدية فستانًا باللون اللبني مطبوعًا بالأزهار الحمراء والبرتقالية مقترنًا بزوج من الأحذية الرياضية البيضاء، وتوقفت عند متجر بقالة "ترايدر جو" لشراء بعض الإمدادات. ويتميز فستان سيلينا ذو الخصر المنخفض بأكمام جذابة مع خط رقبة جرئ يكشف عن مفاتنها، وأضافت سترة من اللون البيج كبيرة الحجم طويلة تصل إلى الركبة، وحملت هاتفًا محمولًا في يديها، مع حقيبة من الجلد البني معلقة على كتفها، وكان شعرها القصير البني مربوطًا على شكل ذيل حصان منخفض، وأكملت إطلالتها بأقراط ذهبية صغيرة. ويذكر أن "جوميز" تستمتع حاليا بوقتها، وذلك بعد اتفاقها مع حبيبها نجم
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